Cani super: ecco Ethan, protagonista del disegno di Francesca Semeraro

Tutto qui? Niente affatto. “I compiti di Ethan sono: pattugliamento (laghi e mare) a terra, intervento di salvataggio in acque dolci e salate in molteplici condizioni: via acqua (nuotando da riva per intervenire), via sup (una grande tavola da surf per recuperare il bagnante in difficoltà), via pattino, via gommone o via elicottero”.