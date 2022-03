Alluvione 2020, 130.000 euro a Chiusa di Pesio per gli interventi di ripristino: "Li useremo per far fronte alle emergenze"

Sono 130.000 gli euro di contributo che arriveranno dalla Regione al Comune di Chiusa di Pesio nell’ambito del quarto pacchetto di contributi regionali riferiti all’alluvione del 2-3 ottobre 2020. Verranno utilizzati per la demolizione e la ricostruzione dell’attraversamento nel vallone Rumiano, il ripristino della pista d’alpeggio comunale “Colle” e per realizzare i lavori di regimazione delle acque sul versante a salvaguardia del villaggio Madonna d’Ardua.



“Gli interventi sono sostanzialmente quelli comunicati dalla Regione ma nella programmazione esecutiva qualcosa potrebbe ancora cambiare – dice il sindaco Claudio Baudino - . Nell’alta valle, verso i pascoli e villaggio d’Ardua, abbiamo avuto diversi danni e questa somma molto probabilmente non sarà sufficiente per rifondarlo del tutto ma è senza dubbio un ottimo primo passo. Puntiamo a concludere i lavori di ripristino più urgenti, per permettere il ritorno in sicurezza nelle nostre strade e aree di montagna”.



Il nuovo pacchetto di contributi varato nella giornata di ieri (lunedì 28 marzo) vede lo sblocco per la provincia Granda di 18.519.403 euro su un totale di 66 milioni. Nella nostra provincia si finanziano 93 interventi sui 324 a livello regionale.