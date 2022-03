Acquistata attrezzatura medica per gli esami Ercp per l'ospedale di Savigliano

PIÙ EFFICIENTE ED INDIPENDENTE L’OSPEDALE DI SAVIGLIANO

È stata acquistata grazie ad una raccolta fondi una attrezzatura per gli esami ERCP

Proveniente dalle Molinette di Torino il Dott Luca Petruzzelli è il nuovo primario di chirurgia dell’ospedale S.S. Annunziata di Savigliano.

Al suo insediamento il Dott. Petruzzelli ha rilevato che la chirurgia di Savigliano era sprovvista di un importante apparecchio per effettuare la” Colangio-pancreatografia endoscopica retrograda (ERCP)”, che serve a capire cosa ostruisce il normale deflusso della bile e del succo pancreatico nell’intestino e per eliminare gli ostacoli che possono essere, ad esempio, calcoli nella via biliare principale oppure ostruzioni di possibile origine infiammatoria o tumorale.

L’ospedale di Savigliano non essendo in possesso di questo apparecchio non poteva effettuare l’ERCP per cui il paziente, prima dell’intervento chirurgico vero e proprio, doveva essere inviato al Santa Croce di Cuneo, alle Molinette o al Mauriziano di Torino (in base a chi era in grado di fornire dei tempi di esecuzione più brevi) e poi essere operato.

Con tale strumento e con l’arrivo del Dott Petruzzelli ed i medici del suo staff, possono ora in breve tempo essere autonomi in questo esame ERCP, risparmiando tempo e sofferenza ai pazienti e non ultimo ottimizzando i tempi di ricovero.

Cuore in Mente e gli Amici dell’ospedale di Savigliano hanno effettuato una raccolta fondi tra i cittadini e le imprese dell’area Savigliano-Saluzzo-Fossano e non solo, e grazie alle loro donazioni e ad interventi in proprio di Cuore in Mente ed Associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano hanno raggiunto la cifra necessaria per l’acquisto del “VideoGastroDuodenoScopio” strumento medicale, che è già in possesso della Chirurgia e già usato per vari interventi