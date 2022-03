La ‘grande bellezza’ della primavera al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra [FOTO]

L’arrivo della primavera appare come uno spiraglio di luce e di speranza in questi tempi così difficili e bui.

Alla Vergine dei Fiori, Patrona di Bra, è attribuita la salvezza della giovane Egidia Mathis e del piccolo che portava nel grembo: masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante e pruneto selvatico fiorito in pieno inverno.

E quando la primavera arriva, la magia ha di nuovo inizio e, grazie agli scatti del fotoamatore Stefano Tibaldi , possiamo ammirarla in tutto il suo splendore. Non c’è di mezzo nessun set cinematografico. Solo fiori, fiori e ancora fiori, che crescono e popolano un’oasi di pace spirituale. Spuntano bianchi sia di giorno che di notte, all’ombra del grandioso mosaico di Rupnik , che vale a richiamare l’amore salvifico di Dio.

Ti fermi, resti a contemplare il silenzio delle corolle e dei petali che si donano candidi e inesauribili ai piedi della statua di Maria, testimone della storia e di tutti i nostri giorni. A Lei ci rivolgiamo anche in questa situazione, per chiedere la pace e la fine della guerra. Come ha fatto papa Francesco lo scorso 25 marzo, solennità dell’Annunciazione.

“Santissima Vergine Maria, Madre di Gesù, che vi degnaste dar segno della vostra celeste protezione col far fiorire ogni anno, presso il Vostro Santuario, nei giorni più invernali, selvatiche pianticelle, deh! Voi prediletto fiore del cielo, fate che nello sterile nostro cuore spuntino i fiori delle virtù a voi più care, con le quali possiamo qui in terra maggiormente piacere al Vostro Figlio ed a Voi, per farVi un giorno bella corona nella celeste patria. Amen. Vergine dei Fiori Patrona di Bra prega per noi!”.