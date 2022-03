Comunali e referendum, c'è la data: election day domenica 12 giugno

Diciannove comuni della Granda al voto domenica 12. Stessa data per i referendum sulla Giustizia.

La data è appena stata ufficializzata dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

L'eventuale ballottaggio si terrà domenica 26 giugno.

Sono diciannove i Comuni chiamati alle urne nella Granda. I maggiori sono: Cuneo, Mondovì, Savigliano, Borgo San Dalmazzo, Racconigi, Barge e Bagnolo Piemonte. Nella fascia fra i 5000 e i 3000 abitanti: Bene Vagienna e Sommariva del Bosco. Sotto i 3 mila abitanti: Argentera, Bastia Mondovì, Brossasco, Cravanzana, Demonte, Frabosa Soprana, Monastero di Vasco, Monterosso Grana, Rittana e Salmour.

Cinque sono i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale.

Si tratta – lo ricordiamo - di referendum abrogativi sul tema della giustizia: incandidabilità dopo la condanna (il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica di parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi); separazione delle carriere dei magistrati (lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice a quello di pm e viceversa); riforma Csm (un magistrato può candidarsi più facilmente al Csm); custodia cautelare durante le indagini (abolizione della reiterazione del reato tra i motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari); valutazione degli avvocati sui magistrati.