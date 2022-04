Due amici di Dronero comprano la canonica di Marmora, quella di padre Sergio, dove sono custoditi migliaia di libri

Dopo anni di contenziosi e a quasi 8 anni dalla sua morte, ha trovato un epilogo felice la vicenda della biblioteca di Marmora, quella di padre Sergio De Piccoli, il monaco benedettino che si innamorò della Val Maira e di Marmora, decidendo di restare lì per quasi 40 anni.

Lassù fondò un monastero benedettino e, soprattutto, anno dopo anno, libro dopo libro, diede vita alla biblioteca più alta d’Europa. 73 mila volumi e il sogno di lasciarli alle persone del territorio. Una biblioteca di valle, con volumi raccolti e catalogati uno ad uno, di cui il monaco conosceva tutto, ordinati per colore ed altezza, in quel modo meticoloso che può solo appartenere a chi divide la sua vita, secondo la regola benedettina, tra preghiera e lavoro.

L'acquisto della casa è un primo fondamentale passo verso la valorizzazione di quel luogo pieno di grazia, a 1580 metri di quota, da dove, anche dopo la morte di padre Sergio, non se ne è mai andato Daniele, il suo badante, uno dei tanti ragazzi che lì hanno trovato la pace e guarito le proprie fragilità.

Perché padre Sergio, lassù, accoglieva tutti. E da lì passarono anche tanti intellettuali, a vedere quelle decine di migliaia di volumi raccolti nelle stanze della canonica, tra corridoi stretti e cunicoli.

Quella canonica era della Diocesi di Saluzzo. E proprio la Diocesi di Saluzzo, in pieno accordo con il parroco di Marmora, don Graziano, ha accettato di venderla a due amici di Dronero, entrambi affezionatissimi a padre Sergio, con il quale hanno condiviso tanti intensi momenti di vita. A raccontarci del progetto è Silvano, che con il suo socio Stefano ha preso questa decisione. Silvano aveva conosciuto Sergio nei primi anni '90. Lo raggiungeva quasi ogni sabato, per passare del tempo con lui.

"Vogliamo mettere in sicurezza quel luogo e rendere fruibile la biblioteca, in modo gratuito e per tutti. Daniele resterà lì a custodire quei volumi. Inizieremo con la parte di impiantistica, avviando i lavori per l'estate. Sulla parte strutturale ci vorrà più tempo. Costituiremo un'associazione per poter partecipare a dei bandi e chiedere dei finanziamenti. Vogliamo valorizzare quel luogo, non stravolgerlo, perché è speciale così. Perché tutti possano respirarne la spiritualità di cui è pregna. E io, forse un po' egoisticamente, voglio tenere per me una stanza, per potermi rifugiare lassù e avere uno spazio solo mio", ci racconta.

Una vicenda, dunque, che si conclude positivamente, dopo anni. "Ci tengo a sottolineare che l'acquisto è avvenuto in pieno accordo con la Diocesi e con il Comune di Marmora che, ricordo, è il vero padrone dei libri, anche se poi c'è stata una donazione a favore di Daniele. Ma non merita più ripercorrere la vicenda, la cosa importante è che finalmente possiamo avviare quel progetto che è stato accarezzato da padre Sergio per tutta la vita: una biblioteca di valle lassù, per tutti, nel pieno spirito di accoglienza e amore che ha contraddistinto la sua vita. E Daniele potrà restare a vivere lì, come ha fatto in tutti questi anni".

Anche don Graziano evidenzia la piena condivisione dell'iniziativa. "Abbiamo accettato di vendere la canonica perché ci è piaciuto il progetto di valorizzazione di Silvano e del suo socio. Poteva diventare qualcos'altro, essere venduta ad un costo maggiore, ma non era quello che volevamo. Il desiderio di tutti è di valorizzare quel luogo. Loro si sono impegnati a farlo e abbiamo ceduto la casa, perché la renderanno fruibile, assieme ai suoi libri. Serviva qualcuno che amasse quel luogo e lo abbiamo trovato".