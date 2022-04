Consapevolezza sull'autismo, nel monregalese un progetto inclusivo che coinvolge anche attività e commercianti

Non solo parole relegate a un unico giorno, ma una serie di iniziative volte a rispondere alla domanda che spesso emerge tra le famiglie che affrontano nella quotidianità l'autismo: come può la consapevolezza tradursi in azioni per favorire l’inclusione dei nostri figli?

"Questo progetto" - spiega la dott.ssa Cavedoni - "ha lo scopo di tradurre in gesti tangibili le attività rivolte alla diffusione della consapevolezza sull'autismo. Un'iniziativa che parte dal piccolo e si amplia. Con un gruppo di bambini e ragazzi abbiamo fatto un percorso conoscitivo e formativo per capire quanto è importante andare oltre le etichette diagnostiche e conoscere la persona, perché si parla di spettro o di funzionamento autistico. La consapevolezza deve partire dai più piccoli, è importante capire che esistono diversi "modi di essere" e che a volte situazioni che per alcuni risultano semplici, come ordinare al bar o andare dal parrucchiere, per altri non lo sono. Per questo ringraziamo tutte le attività del territorio che hanno appoggiato il progetto ospitando nei loro locali i supporti visivi che abbiamo realizzato, come i menù per semplificare le ordinazioni o le schede per spiegare 'cosa succede' dal dentista".

L'iniziativa, patrocinata dall'AslCn1, e sviluppata con il supporto della Cooperativa Sociale Interactive, è riassunta bene in questo video: