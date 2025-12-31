Stai in Valle, un anno di attività per l’invecchiamento attivo nelle valli Varaita e Po

Si sono chiuse nei giorni scorsi, negli spazi della Porta di Valle a Brossasco, con un momento di restituzione alla comunità e un pranzo conviviale, le attività sviluppate nel corso dell’anno nell’ambito di Stai in Valle (Spazi territoriali anziani insieme), progetto promosso dal Consorzio Monviso Solidale e sostenuto dal Bando regionale 2024 della Regione Piemonte dedicato all’invecchiamento attivo.

Il progetto ha visto la collaborazione tra il Consorzio Monviso Solidale, l’Unione Montana Valle Varaita e l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, concentrandosi in particolare sui territori saluzzesi della valle Varaita e della valle Po. Un lavoro di rete che ha permesso di rafforzare un approccio integrato alla cura delle persone anziane, soprattutto nei contesti montani e rurali.

Negli ultimi anni, infatti, in questi territori si è progressivamente affermato un cambiamento di prospettiva: dalla semplice “cura” al più ampio concetto di “prendersi cura”, capace di includere non solo i bisogni sanitari, ma anche quelli sociali e relazionali. Un metodo già sperimentato attraverso i progetti Alcotra #Com.Visp e Incl, poi proseguito con Abc per Invecchiare bene, finanziato dal Bando Invecchiamento attivo 2022, che ha favorito un crescente coinvolgimento delle reti territoriali e una maggiore flessibilità degli interventi.

Alla base di Stai in Valle vi è stata la ricerca di una definizione condivisa di “persona fragile” in ambito montano, dalla quale è scaturito un percorso partecipato che ha visto il territorio stesso diventare parte attiva del progetto di sostegno.

Centrale, in questo senso, è stato il ruolo dell’animazione di comunità. L’équipe dedicata, composta da educatori professionali e Oss del territorio e supportata dagli assistenti sociali, ha proposto agli anziani due principali tipologie di attività: una più ludica e una orientata all’organizzazione di laboratori, entrambe pensate per favorire la socializzazione, il benessere e il contrasto alla solitudine.

Il gioco, in particolare, si è rivelato uno strumento prezioso, capace di apportare benefici sia sul piano fisico sia su quello mentale. Le attività, svolte da febbraio a dicembre, hanno incluso 11 incontri di animazione nei Comuni di Envie, Costigliole Saluzzo, Gambasca, Verzuolo, Rifreddo, Sampeyre, Paesana, Rossana, Martiniana Po, Sanfront e Isasca; 4 laboratori a Brossasco, Melle, Ostana e Venasca dedicati alla cura attraverso le erbe e al rilassamento; 8 incontri sul tema della salute a Rifreddo, Verzuolo, Venasca e Gambasca; oltre a 2 gite e 2 pranzi conviviali.

Nel complesso, hanno partecipato alle iniziative di animazione 60 persone over 65, mentre 80 anziani hanno preso parte agli incontri sulla salute.

Le due gite organizzate a Ostana e a Balma Boves hanno coinvolto 35 partecipanti, mentre una cinquantina di persone ha preso parte sia al pranzo estivo sia a quello natalizio.

Il Consorzio Monviso Solidale, con il supporto dei Comuni delle valli, intende ora proseguire il percorso avviato, continuando a investire sull’invecchiamento attivo attraverso la ricerca di nuovi fondi e il sostegno delle istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il benessere e la qualità della vita degli anziani del territorio.