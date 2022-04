Scopri dove trascorrere una bella serata a Limone Piemonte!

“Non mi sembra vero ma son già passati quasi due anni da quando decisi di intraprendere questa mia nuova attività lavorativa a Limonetto, frazione del comune di Limone Piemonte” ci racconta Antonello “due anni difficili, fortemente condizionati dalla pandemia che però mi hanno stimolato nel cercare di offrire sempre il meglio a tutti i miei clienti”.

“All’Angel Blanc proponiamo una cucina tipica di montagna e non solo, con selezione di formaggi locali, salumi pregiati, selvaggina e carni piemontesi di ottima qualità a km0. Il nostro Chef accompagnato dalla propria brigata di cucina, prepara per noi la pasta fatta in casa e tutta l’ampia selezione di dolci che variamo a seconda della stagione in cui ci troviamo”.

L’Angel Blanc è un locale molto grande che può ospitare anche 200 clienti, dove il profumo del legno e l’imponente caminetto centrale, lo rendono sicuramente uno dei luoghi più caratteristici e interessanti della valle Vermenagna.

“Chi ama il vino può immergersi nella nostra ricca cantina che conta oltre 300 etichette, da noi gli appassionati si lasciano trasportare dall’essenza dei profumi e dei colori per cercare nuove emozioni” continua Antonello “… questa mia carta dei vini racchiude anni di lavoro e di studi da sommelier professionista e spero di poter soddisfare i palati dei nostri clienti e amici. Mi piace sottolineare che per il vino è essenziale, ci rende conviviali e rafforza le amicizie e rende tutto più semplice!”.

Antonello Lacala come sommelier professionista, ha vinto un importante concorso a Bordeaux, successivamente è stato 1° maitre dell’Hotel de Paris e dell’Hotel Hermitage a Montecarlo, poi direttore del Port Palace e per ultimo gestore Lido Giunchetto di Bordighera.

All’Angel Blanc di Limone Piemonte, potrete trovare un’ampia varietà di antipasti, tra cui ricordiamo:

· l’onda di vitello tonnato

· la vellutata di porri di Cervere e patate con crostini di pana al formaggio

· il trio di capasante, fois gras e gambero rosso con riduzione al Madeira e scaglie di tartufo.

Tra i primi piatti non possiamo trascurare:

· disco di pasta ripieno al tuorlo d’uovo al burro e salvia e tartufo

· le tagliatelle al ragù di cinghiale

· i tajarin alla battuta di filetto e datterini confit

· gli gnocchi di patate ai gamberi rossi

Tra i secondi spiccano:

· il filetto di manzo ai funghi porcini, al pepe verde o al Castelmagno

· la tagliata fiorentina di Blonde d'Aquitaine

· il piccione di Alba cotto al Barolo e glassato al fois gras

· l’agnello islandese allo scottadito

· le cosce di anatra all’arancia

· il tortino di baccalà alla vicentina con cipolle caramellate

Gli amanti degli hamburger, possono deliziarsi con il classico, il cheeseburger, il baconburger e il veganburger!

Angel Blanc si trova a Limonetto, in via Rocca dell'Abisso 37.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 0171-92.82.19