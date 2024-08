Vinadio, alpinista colpito da una scarica di pietre: in ospedale a Cuneo in codice rosso

Questa mattina si è svolto un intervento del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Vinadio per un alpinista colpito da una scarica di sassi nella zona della Testa di Gias dei Laghi.



L'allarme è stato lanciato intorno alle 10.30 dalla compagna di cordata dell'uomo ferito che riferiva la gravità della situazione con perdita di conoscenza.



Sul posto è stata inviata l'eliambulanza e attivate le squadre a terra del Soccorso Alpino civile e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L'operazione è stata risolta dall'equipe e dal tecnico del Soccorso Alpino a bordo del velivolo che ha recuperato l'uomo da una posizione molto impervia e lo ha condotto in ospedale in codice rosso.