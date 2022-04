È Roberto Salvatore, 45 anni, il primo candidato sindaco per Salmour

Roberto Salvatore è il primo candidato Sindaco per le elezioni comunali di Salmour di domenica 12 giugno.

"Il Sindaco Sineo ha concluso i tre mandati e il gruppo della nostra lista, Salmour Domani, si è trovato nelle scorse settimane per decidere il da farsi. Dapprima abbiamo deciso di proseguire in modo compatto per non interrompere la linea di buon governo impostata nei quindici anni di amministrazione, e in seguito alla necessità di definire chi avrebbe guidato la lista, si è condiviso il mio nome all'unanimità", spiega Salvatore.