A Pasqua regala le uova e le colombe Bramardi!

Negli anni la passione per il cioccolato ha portato l’azienda Bramardi a selezionare le migliori origini di cacao e a scegliere le migliori materie prime del territorio, come la nocciola IGP Piemonte, per creare cioccolatini e prodotti a base di cioccolato dal gusto unico ed inconfondibile.

La combinazione dei migliori ingredienti con lavorazioni puramente artigianali ha permesso di raggiungere un perfetto equilibrio di aromi e sapori. Il mondo della dolcezza Bramardi si concretizza in tante forme: i tradizionali cuneesi, i gianduiotti, i tartufi dolci, i cremini, la crema gianduia e .... in questo periodo le uova di cioccolato e le colombe artigianali!

La Colomba artigianale Bramardi è prodotta con lievito madre e cotta in forno a legna: una delizia che non potrà mancare sulle nostre tavole il giorno di Pasqua. Morbida e golosa è realizzata con i migliori ingredienti del territorio: la glassa è ricoperta da nocciola IGP in pezzi per esaltarne al meglio il sapore.

Oggi Bramardi è presente in provincia di Cuneo a San Defendente e a Cervasca, a Cuneo e a Alba e ora a Torino, dove trovate un’ampia selezione di Uova artigianali classiche, ma anche particolari come quelle al pistacchio e alla nocciola IGP Piemonte. Le uova vengono interamente realizzate confezionate a mano come da tradizione, con una cura massima nei dettagli e nella qualità del prodotto.

Ricordiamo che è possibile personalizzare, con decorazioni fatte a mano, le proprie uova di cioccolato recandosi direttamente nei propri bar pasticceria o telefonando allo 0171 85021. E’ possibile inserire anche una sorpresa personalizzata, far scrivere una dedica o un nome direttamente sull’uovo o far applicare una fotografia, per rendere il vostro regalo Pasquale ancora più speciale.

Se siete alla ricerca di un regalo pasquale nei negozi e sul sito troverete un vasto assortimento di confezioni. È disponibile anche il servizio di consegna a domicilio per far recapitare direttamente i vostri cadeaux pasquali!







I clienti possono anche ordinare comodamente i prodotti on-line su www.bramardicioccolato.it

Facebook https://it-it.facebook.com/bramardicioccolato/

Instagram https://www.instagram.com/bramardicioccolato/?hl=it