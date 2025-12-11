Capodanno Cuneo 2026: ecco i migliori eventi

La Provincia Granda si conferma una delle mete preferite per chi cerca il giusto mix tra divertimento, buona cucina e location suggestive.

Tuttavia, districarsi tra le tante offerte può essere complicato. Per questo abbiamo selezionato le migliori proposte per la notte di San Silvestro, partendo dall'evento che quest'anno promette di sbaragliare la concorrenza per esclusività e servizi.

Se cerchi un'esperienza completa, senza lo stress di dover cambiare locale dopo mezzanotte, ecco la nostra prima scelta.

L'Evento dell'Anno: Capodanno ExtraNight al Castello dei Solaro

Per chi non si accontenta del solito ristorante, la vera star del Capodanno Cuneo è la festa organizzata da ExtraNight per ragazzi e ragazze dai 20 ai 35 anni nella storica cornice del Castello dei Solaro (Villanova Solaro). Non è solo una cena, ma un vero e proprio Show Event all'interno di una fortezza del XIII secolo.

È la soluzione perfetta per chi vuole evitare le feste di piazza al freddo o le discoteche sovraffollate, scegliando per un pacchetto "All-Inclusive" di alto livello.

La formula è studiata per garantire divertimento senza pensieri. Ecco i punti di forza che lo rendono unico nel panorama cuneese:

Gran Cenone con Vini Illimitati: Si inizia con un menù di gala servito negli antichi saloni, dove i calici non restano mai vuoti.

Open Bar: Questa è la vera differenza. Dopo il brindisi, l'Open Bar è libero e illimitato per tutta la notte. Niente file alla cassa, niente gettoni: solo divertimento.

Spettacolo e Fuochi d'Artificio: La mezzanotte è celebrata con un maestoso spettacolo pirotecnico nella corte del castello.

Sicurezza e Hotel: Per chi vuole godersi la serata al 100% (e l'alcol incluso), è disponibile la formula Hotel con navetta, pernottamento di 26 ore e colazione inclusa.

I posti per il cenone e per l'hotel tendono ad esaurirsi con settimane di anticipo.

Info e prezzi a questo indirizzo: www.extranight.it/castello-dei-solaro

Le alternative per festeggiare il Capodanno Cuneo 2026

Se il castello è sold-out o cerchi un'esperienza diversa, ecco cosa offre il territorio per la notte del 31 dicembre.

Il Capodanno in Piazza a Cuneo (Centro Città)

Per chi preferisce la tradizione e il low-cost, il cuore di Cuneo offre il classico appuntamento all'aperto. Solitamente concentrato tra Piazza Galimberti o Via Roma, l'evento prevede musica dal vivo e countdown collettivo.

A chi è adatto: A chi decide all'ultimo minuto o a chi ama sfidare le temperature rigide per brindare sotto le stelle prima di spostarsi in un locale del centro.

Capodanno sulla Neve: Prato Nevoso e Limone

Per gli amanti della montagna, il Capodanno Cuneo 2026 può significare sci notturno e baita. Le stazioni sciistiche della provincia, come Prato Nevoso nella conca del Mondolè, organizzano spesso la fiaccolata dei maestri di sci e dj set sulla neve alla base degli impianti.

Il consiglio: Attenzione al traffico e alla disponibilità degli alloggi, che in quota raggiungono prezzi molto elevati in questo periodo.

Cenoni Tradizionali in Langa

Spostandosi verso le colline, diverse osterie tra Alba e Bra propongono il classico veglione piemontese. Qui il focus è tutto sul cibo: bolliti, agnolotti del plin e grandi vini rossi. Una scelta più tranquilla, ideale per famiglie o coppie che preferiscono la conversazione alla musica alta.











