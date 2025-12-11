Macchie? Cheratosi? Il laser li elimina in un lampo, e senza bisturi

Nei, lentiggini e macchie cutanee sono piccoli dettagli che ci rendono unici, ma meritano attenzione. Il controllo periodico e la mappatura digitale permettono di monitorare la pelle con estrema precisione, individuando tempestivamente eventuali cambiamenti sospetti. Un gesto semplice che può contribuire a prevenire patologie importanti come il melanoma.

Oltre ai nei, molte persone convivono con lesioni benigne come cheratosi seborroiche, fibromi, angiomi o macchie cutanee. Anche se spesso non rappresentano un rischio immediato, possono diventare fastidiose, irritarsi con gli sfregamenti o sanguinare. In altri casi, è il cambiamento dell’aspetto — colore, dimensione, superficie — a richiedere una valutazione più attenta.

Molte lesioni cutanee benigne possono essere trattate in modo rapido e preciso grazie ai laser medici. Questo tipo di trattamento, sempre preceduto da una valutazione medica, consente di eliminare selettivamente la lesione senza incisioni né punti di sutura.

Il laser emette un fascio di luce altamente selettivo che colpisce solo la lesione da trattare. In questo modo la lesione viene vaporizzata in pochi istanti, la pelle sana intorno non viene intaccata, non serve alcun tempo di recupero: al termine della seduta si può tornare alla routine di sempre, senza bendaggi né limitazioni.

Il laser è ideale per le zone più delicate, come il viso, contorno occhi, contorno bocca, genitali, proprio perché è un trattamento non invasivo (il laser agisce in modo estremamente preciso sulla lesione, senza intaccare i tessuti circostanti), riduce al minimo il rischio di cicatrici, nella maggior parte dei casi una sola sessione è sufficiente per eliminare la lesione in modo permanente.

Un risultato che non è solo estetico: rimuovere una lesione benigna ma fastidiosa significa anche evitare sfregamenti, irritazioni e controllarla meglio nel tempo. In altre parole: un vantaggio per la bellezza, ma anche per la salute. E per chi teme il dolore, una buona notizia: il trattamento è percepito come un leggero pizzicore, spesso neppure fastidioso.

La possibilità di intervenire presto e con tecniche poco invasive permette di gestire efficacemente le lesioni che, se trascurate, potrebbero diventare più difficili da trattare o creare disagi nel tempo.

Rivolgersi a un centro medico per una valutazione è il modo più sicuro per ricevere indicazioni corrette, chiarire dubbi e, se necessario, intervenire con le tecniche più appropriate. Lo Studio Medico Argena è dotato delle più recenti tecnologie in campo dermatologico e laser, per occuparsi di ogni paziente con la massima cura ed efficacia.

La prevenzione resta l’alleato più importante: osservare la propria pelle, proteggerla dal sole e sottoporsi a controlli periodici significa prendersi cura della propria salute oggi, per evitare problemi domani.

Studio di Dermatologia e Medicina Estetica Argena - Via Savio 15 - Savigliano (CN) - Tel 0172.1836118 / 347.4092852

studiomedico.argena@gmail.com - www.argena.it



