Cuneo, in arrivo cinque nuove villette bifamiliari in frazione Bombonina

Si è discusso di consumo di suolo e di necessità frazionali ieri sera (mercoledì 6 aprile) nella riunione della II^ commissione consiliare della città di Cuneo. All'ordine del giorno, l'analisi di alcune proposte e modifiche decise dalla giunta che non avranno trattazione nel corso del prossimo consiglio comunale.

Quattro gli scenari presentati ai consiglieri. Una proposta di PEC presentata su frazione Bombonina, nello specifico in un'area tra via San Matteo e via Sacchetto, per la realizzazione di dieci unità abitative in cinque villette bifamiliari dal costo presunto di 182.000 euro (con annessa realizzazione delle opere di urbanizzazione e l'allargamento di via Sacchetto); una variante al PEC di Villa Sara, già approvata dalla commissione paesaggio, che agisce sugli edifici architettonici di prossima costruzione modificandoli in modo profondo, un nuovo intervento di valorizzazione ed efficientamento energetico in corso Francia - proposto dallo studio Quadra e dallo studio dell'ingegner Guido Lerda -, con la cessione di un'area di asse rettore (805 metri quadri) per la demolizione di un fabbricato esistente e la realizzazione di una struttura a quattro piani fuori terra, con annessa area verde e parcheggi; la demolizione di alcuni fabbricati vetusti, inutilizzati e in condizione di degrado su via Bodina, con la costruzione di due strutture a fini residenziali di cinque piani più attico e annessi parcheggi, per la riqualificazione di un'area nei pressi del nuovo Parco Parri ampia quasi 8.000 metri quadri.

A illustrare le tematiche l'assessore Luca Serale, l'architetto Ivan Di Giambattista e la dottoressa Monica Villotta, che hanno sottolineato come quasi tutti si rivolgano ad aree frazionali: "Bombonina, per esempio, non ha visto uno sviluppo sostanziale nel corso degli anni nonostante questo fosse nel piano regolatore - ha sottolineato Serale - : si vede quindi un possibile interesse nella costruzione di piccole villette, che completano lo spazio tra la strada e la zona che fa capo a via San Matteo".

Tra i consiglieri presenti, però, c'è chi ha criticato il senso generale di alcune delle quattro proposte. "Non possiamo non rivelare come si continui ad attuare procedure che portano al consumo del suolo e del nostro territorio cuneese - ha sottolineato Ugo Sturlese - . Villa Sara, poi, è per noi una battaglia di bandiera che supera la sola tematica del consumo di suolo portando a uno stravolgimento della visione attuale del viale degli Angeli, un vero e proprio sfregio. I cittadini valuteranno il tutto in sede elettorale".

"Difendere il suolo è sacrosanto, ma bisogna anche guardare alla realtà delle nostre frazioni - ha risposto il consigliere Gianfranco Demichelis - . Bombonina ha bisogno di nuove realizzazioni e nuove unità abitative o rischia di trasformarsi in un dormitorio privo di socialità. Sinceramente preferisco vedere un investimento e una realizzazione ben integrati nel territorio e che puntano al recupero di aree sottoutilizzate o in degrado, come l’area dell’ex-Paio Vejo".