A Ceresole d'Alba nasce il progetto "GenerAzioni in Rete" - Benessere a Cerseole"

Nasce a Ceresole d'Alba il progetto “GenerAzioni in Rete – Benessere a Ceresole”, un’iniziativa rivolta alle persone over 65 e ai loro caregiver con l’obiettivo di promuovere inclusione, prevenzione e qualità della vita.

Il progetto punta a costruire una comunità più attiva, consapevole e solidale, contrastando isolamento e solitudine attraverso attività di socializzazione, stimolazione cognitiva, movimento dolce e iniziative culturali, pensate per essere accessibili, sicure e coinvolgenti.

Elemento distintivo è la creazione di una rete territoriale integrata che coinvolge enti pubblici, servizi sanitari, scuola, terzo settore, associazioni e volontari, impegnati in un percorso condiviso di sostegno e valorizzazione della terza età. Il gruppo anziani comunale, già attivo, sarà potenziato grazie alla presenza stabile di educatori professionali, diventando un punto di riferimento per favorire il protagonismo degli anziani e offrire supporto ai caregiver.

In un contesto di piccole dimensioni come quello di Ceresole, dove i legami comunitari rappresentano una risorsa preziosa, questo progetto si propone come leva strategica per generare cambiamenti duraturi e rafforzare reti di prossimità, solidarietà e cura.  Si parte martedì 24 febbraio

Il primo appuntamento è in programma martedì 24 febbraio, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso la Sala Anziani del Comune. Ad inaugurare il calendario sarà il Super Torneo di Scala 40 con premi, un pomeriggio all’insegna del gioco e della convivialità che darà ufficialmente il via agli incontri settimanali. Gli appuntamenti proseguiranno ogni martedì con un programma variegato che includerà:

- attività creative e laboratoriali

- ginnastica dolce e movimento adattato

- letture animate e incontri culturali

- momenti di confronto e gruppi di auto mutuo aiuto

È disponibile un servizio navetta su richiesta, gestito da ASD Calcio Ceresole. Per prenotazioni: Maurizio Bartolini – 328 4183063 La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.