Attualità | 16 febbraio 2026, 06:50

Bra, proseguono gli incontri di catechesi per adulti con i Frati cappuccini

Appuntamento mercoledì 18 febbraio, alle ore 21, nei locali del Convento sulla Rocca

Il convento dei Frati cappuccini di Bra

I Frati cappuccini di Bra hanno aperto il loro convento per una serie di catechesi per adulti dal titolo “Voi siete sale, voi siete luce”.

Questi appuntamenti per il 2025/26 hanno cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 21 nei locali del convento di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42). Il nuovo incontro è in calendario mercoledì 18 febbraio, per seguire la via della santità secondo l'evangelista Matteo.

L’iniziativa vuole essere un momento di crescita spirituale, che potrà aiutare ognuno di noi a trovare nella propria vita quotidiana spazi di silenzio, di meditazione e di ascolto della Parola di Dio.

Ecco le prossime date: 18 marzo; 22 aprile; 20 maggio; 24 giugno.

Silvia Gullino

