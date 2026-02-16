A Neviglie il pranzo del ringraziamento dedicato al volontario Maurizio Fenocchio

È la parola “Grazie” la protagonista dell’appuntamento che da qualche anno si svolge a Neviglie, organizzato dalla Protezione civile con il patrocinio del Comune, per ringraziare le associazioni, i volontari e tutti coloro che con impegno e cuore, si adoperano per aiutare e valorizzare il proprio paese.

Una “Festa del ringraziamento” molto sentita da tutta la comunità, che quest’anno è stata dedicata al compianto Maurizio Fenocchio, deceduto a dicembre del 2023 mentre cercava tartufi, volontario del paese molto attivo e amato da tutti i suoi concittadini.

Per ricordarlo il sindaco Corrado Benotto ha voluto consegnare una targa alla sorella Silvia. “Maurizio era una persona davvero speciale - ha detto il primo cittadino di Neviglie -, che con passione e dedizione si è sempre adoperato per sostenere le attività del nostro paese. Questa giornata è molto importante per noi, è un modo per stare insieme e ringraziare tutti i cittadini di buona volontà. Quest’anno al pranzo hanno partecipato oltre 120 persone. Un grande successo, ringrazio tutti”.

Alla consegna della targa erano presenti il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, il consigliere regionale Daniele Sobrero, il sindaco di Montà Gianluca Costa e Massimo Gula, presidente del Gal Langhe Roero Leader.

“La festa del ringraziamento di Neviglie - sottolinea il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti - è un momento di convivialità importante, perché dedicata alle tante persone che quotidianamente spendono il loro tempo, il loro lavoro ed il loro impegno per valorizzare il proprio paese ed aiutare gli altri, sempre con il sorriso e la disponibilità che li rende unici. Sono convinto che i volontari siano una forza indispensabile per il loro territorio. A loro va il mio più sentito ringraziamento”.



