Per cause in via di aggiornamento, un'auto è uscita fuori strada sulla provinciale 20 a Cavallermaggiore, nei pressi delle Cupole. L'incidente si è verificato nella notte, intorno alle 00.45 di sabato 9 aprile.

Sul posto i vigili del fuoco di Savigliano, i carabinieri di Moretta e l'emergenza sanitaria. Il conducente è stato affidato alle cure del 118.