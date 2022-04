Furto di sei nuclei in un apiario di Cuneo, Aspromiele: “Atti vergognosi che minano il già difficile periodo”

L'apicoltore ha fatto la scoperta ieri, venerdì 8 aprile. Nel suo apiario di Cuneo, in località Borgo Gesso, sulla strada Bovesana, mancavano sei nuclei, assieme alla banchina che li sosteneva.

I nuclei sono le cassette di polistirolo contenenti sei favi e pronte alla vendita in questo periodo.

Il furto è avvenuto nel corso di questa settimana, dato che l'ultimo controllo in zona era stato fatto lunedì 4 aprile.

Immediata la segnalazione ai tecnici Aspromiele che, da tempo, monitorano il triste fenomeno purtroppo in aumento su tutto il territorio regionale. Qui il link: https://www.aspromiele.it/furti-importante-segnalarli/

“Condanniamo questi atti vergognosi che minano il già difficile periodo che sta vivendo il settore apistico – commenta Marco Bergero, tecnico Aspromiele - . In questo caso il danno ammonta a circa un migliaio di euro, senza tener conto del mancato guadagno di produzione. La zona in questione è video-sorvegliata, anche dalle telecamere del magazzino edile situato sulla strada d'accesso all'apiario. Chiunque abbia notizie può rivolgersi ai tecnici dell'associazione Aspromiele”.

La scorsa settimana si è verificato un furto analogo nel Torinese. “I responsabili di solito sono addetti ai lavori. Purtroppo i furti sono una costante nel mondo apistico. Stiamo facendo una raccolta delle segnalazioni per monitorare il fenomeno e cercare di arginarlo”, conclude Bergero.

Come indicato sul sito di Aspromiele, è “in corso un programma di valutazione dei diversi sistemi antifurto e delle normative che ne regolano l’utilizzo. Nel frattempo, anche nella nostra regione, la sempre maggiore diffusione di questi sistemi antifurto sta portando alla individuazione di molti 'ladri di alveari', denunciati in flagranza di reato oppure dopo la localizzazione della refurtiva.

Invitiamo gli associati a segnalare al seguente indirizzo e-mail: monitoraggio.furti@aspromiele.it tutti i furti subiti nel recente passato e quelli che, eventualmente, potrebbero verificarsi in futuro. Anche se ai furti non è seguita alcune denuncia alle forze dell’ordine, questa segnalazione è importante perché ci permetterà di avere dati più precisi sulle aree più colpite.

Una volta in possesso di questi dati potremo più efficacemente sensibilizzare le Prefetture affinché riguardo questo tema prestino la giusta attenzione raccolta della segnalazione”.

In base al monitoraggio, nel 2020, sono stati segnalati numerosi furti in Granda: in particolare a La Morra, Ceresole d'Alba, Rocca de Baldi, Scarnafigi, Cherasco, Bastia Mondovì, Monastero Vasco, Cervasca e Murazzano.