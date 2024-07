Il popolo di Collisioni pronto a invadere Alba: 15 mila persone attese in piazza Medford per il concerto di Calcutta [FOTO E VIDEO]

Tutto pronto nella capitale delle Langhe per la prima data dell’edizione 2024 del festival "Collisioni", che questa sera, venerdì 5 luglio, aprirà la sua sedicesima annata sulle note del triplo disco di platino Calcutta, reduce dal recente concerto che ha portato 30mila persone ad ascoltarlo ai piedi del palco allestito all’ippodromo delle Capannelle di Roma.

Sono invece 15.000 quelle attese in piazza Medford ad Alba, unica data in Piemonte e Liguria del "Relax Tour" che sta portando il cantautore originario di Latina in giro per l’Italia con l’album uscito il 20 ottobre scorso, insieme ai successi che hanno segnato la sua carriera, per rendere come sempre la nuova edizione del festival indimenticabile.

Di queste, alcune centinaia sono i ragazzi, perlopiù giovanissimi, che addirittura da ieri sera, trascorrendo la notte in strada, hanno atteso l’apertura dei cancelli, avvenuta intorno alle 18, per guadagnarsi i posti in prima fila sulle transenne ai piedi del grande palco allestito nel piazzale attiguo all'ex tribunale.

ASPETTANDO L'APERTURA DEI CANCELLI [VIDEO]

Il festival prosegue sabato 6 luglio con la musica dei Club Dogo. Dopo i 10 sold-out consecutivi al Forum di Milano e la pubblicazione del nuovo album di inediti “Club Dogo” - in poche settimane doppio disco di platino in vetta alle classifi che Fimi - i Dogo faranno tappa ad Alba per la loro unica data in Piemonte portando sul palco di Collisioni vecchi e nuovi successi.

A completare la line-up del primo weekend di Collisioni torna domenica 7 luglio la prima Giornata Giovani, un progetto di Collisioni e Banca d’Alba inaugurato nel 2021 che torna per la sua quarta edizione a celebrare la musica e la voglia di stare insieme delle migliaia di ragazzi e ragazze che ogni anno accorrono ad Alba da ogni angolo d’Italia.

Il cast sarà come sempre ricchissimo, con un calendario di ospiti che vanno da Nayt, il raffi nato rapper molisano cresciuto a Roma e apprezzato grazie al suo ultimo album anche dal pubblico americano, Silent Bob, il rapper di Pavia, autore di album come Piove Ancora e Habitat Cielo, Mida, l’artista emerso nella nuova edizione di Amici. Per arrivare all’attesissimo head-liner della giornata, Tedua, senza ombra di dubbio l’artista rivelazione di quest’anno.

Il festival conclude sabato 13 luglio con una seconda Giornata Giovani, dedicata ai giovanissimi: una maratona di oltre 5 ore di concerti non stop, con alcuni degli artisti di riferimento della fascia 15-23 anni.

A salire sul palco di Collisioni, il rapper campione di ascolti Capo Plaza per presentare in anteprima al pubblico del festival il suo nuovo attesissimo quarto album, Ferite. Ma anche Anna, regina della Trap italiana. E con lei Artie 5ive, rapper milanese classe 2000 di origini sierraleonesi, con il suo inconfondibile stile infl uenzato dalla scuola Drill di Detroit. Tony Boy, il rapper di Padova classe 1999 segnalato da Rockit come uno dei giovani artisti più interessanti d’Italia, fresco del suo 4° album in studio “Nostalgia” (Export). E Paky, rapper di Secondigliano trasferitosi a Rozzano all’età di dieci anni, arrivato al primo disco di platino con il singolo “Rozzi”.