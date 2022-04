Si schianta con l'auto sull'albero della rotonda nei pressi del cimitero ebraico di Saluzzo

Incidente poco dopo le 12 di oggi, domenica 10 aprile, a Saluzzo. Un'auto si è schiantata contro un albero nella rotatoria che collega la strada provinciale 133 e via Pignari, nella rotatoria tra il cimitero ebraico e la sede dei vigili del fuoco.

Non si conoscono al momento le condizioni, nè le generalità di conducente ed eventuali passeggeri. In loco è intervenuta un'equipe medica del 118 con ambulanza per prestare le prime cure e vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Sul posto i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.