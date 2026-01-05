Saluzzo: si presenta il film su Scianna, il fotografo dell'ombra. Prosegue la mostra in corso alla Castiglia

Mentre continua con successo la mostra in Castiglia "La moda, la vita" di Ferdinando Scianna, in parallello con quella di Helmut Newton "Intrecci" al Filatorio di Caraglio, entrambe promosse dalla Fondazione Artea e visitabili fino al 1° marzo, a Saluzzo lunedì 19 gennaio alle 21 al Teatro Magda Olivero (via Palazzo di Città, 15) verrà presentato e proiettato il film documentario “Il fotografo dell’ombra” del regista Roberto Andò con il protagonista Ferdinando Scianna, Monica Poggi, storica della fotografia

Davide De Luca, direttore Fondazione Artea.

La pellicola che è stata presentata in anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ripercorre la vita e la carriera di Scianna, accompagnando lo spettatore dentro un’esistenza segnata da incontri fondamentali della cultura del Novecento, amicizie decisive e continue domande sul senso del fotografare.

"Mangiatore di vita", come ama definirsi, Scianna riflette sulla fotografia come “sonda del reale”, rivendicandone la specificità e prendendo le distanze da una definizione puramente artistica. In un’epoca in cui le immagini sembrano spesso nascondere più che rivelare, il suo sguardo resta uno strumento per interrogare il mondo.

Il film lo segue in luoghi simbolici della sua storia: Bagheria, tra amici ritratti in gioventù e oggi ritrovati; Palermo, alla ricerca delle tracce di Leonardo Sciascia; Milano, dove il filo della memoria si srotola in un racconto intimo e appassionato, capace di restituire quel quid che rende la fotografia un destino prima ancora che una professione.

Al termine della proiezione, la presenza dei protagonisti offrirà l’occasione per approfondire i temi emersi e dialogare direttamente con Scianna. Un appuntamento che mette al centro lo sguardo, la memoria e la responsabilità di raccontare il reale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, apertura al pubblico ore 20.30.

Info incontro: https://fondazioneartea.org/.../il-fotografo-dellombra.../