Tre importanti regali di Natale del Lions club Scarnafigi Piana del Varaita che ha chiuso l'anno sociale 2025.

Il primo service della terna è stato rivolto alle scuole medie di Moretta e Scarnafigi cui sono stati donati 100 libri di storie, in lingua inglese, splendidamente illustrate dall’ Artistica di Savigliano.

Saranno a disposizione delle insegnanti e degli alunni, per la lettura in classe - rcacontano dal sodalizio - e rimarranno in seguito alle biblioteche dei due plessi affinché anche le altre generazioni ne possano usufruire.

Nel periodo natalizio gli ospiti di cinque case di riposo sono stati allietati dalla band “ GRUPPO ANNI ‘60” in pomeriggi musicali. Infine, in collaborazione con altri club, è stato donato ad un non vededente un cane debitamente addestrato per l’accompagnamento e l’aiuto nell’autonomia.

Il 4 ottobre scorso, giornata in memoria di San Francesco, il Lions Scarnafigi e Piana del Varaita ha organizzato una visita al Centro Nazionale Cani guida dei Lions di Limbiate, a cui hanno partecipato anche i soci del Lions Club Saluzzo e Savigliano e del Lions Club Cherasco.

E’ stata un’importante occasione per conoscere uno dei services storici che i Lions promuovono a favore dei ciechi italiani.

"Un dono che significa garantire una migliore qualità di vita: avere autonomia, essere accompagnati da un animale che diventa gli occhi del cieco stesso, è un’esperienza meravigliosa.

Il Centro riesce ad assegnare una cinquantina di cani guida all’anno, dato che le richieste in attesa sono molte, si stanno ponendo in essere investimenti per riuscire ad accrescere questi doni!.

I cani nascono presso il Centro e vengono addestrati dall’ottavo mese di vita, poi vengono assegnati ai ciechi entro un anno, massimo un anno e mezzo di vita.

“E’ stato emozionante poter compiere questa visita e comprendere il grande ed importante lavoro che viene svolto a Limbiate da più di cinquant’anni. Siamo orgogliosi di aver potuto, grazie al prezioso aiuto di imprenditori morettesi, finanziare un cane guida, speriamo a breve venga assegnato" - dichiara il presidente Francesco Hellman.