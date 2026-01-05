Sanfront, circa 100 partecipanti al “Pranzo dei Saggi” in una domenica di condivisione e amicizia

Grande partecipazione a Sanfront per il tradizionale “Pranzo dei Saggi”, che si è tenuto ieri, domenica 4 gennaio, e ha visto la presenza di circa 100 partecipanti.

Numeri importanti che confermano quanto questa iniziativa, offerta dall’Amministrazione comunale, sia sentita dalla cittadinanza e rappresenti un momento prezioso di incontro, condivisione e senso di comunità nei confronti degli anziani.

La giornata è iniziata alle 11 con la messa nella parrocchia di San Martino, per poi proseguire dalle 12 nel salone della Casa di Riposo di Sanfront, che l’Amministrazione ha ringraziato per la disponibilità dei locali. Qui si è svolto il ‘Pranzo dei Saggi’, preparato interamente con prodotti e pietanze acquistati e realizzati negli esercizi sanfrontesi, a testimonianza del forte legame con il territorio.

“Non abbiamo celebrato solo un pranzo, ma un momento di valore, attenzione e rispetto verso i nostri cittadini più saggi” – ha sottolineato il sindaco Francesco Lombardo a nome dell’Amministrazione comunale, evidenziando - l’ampia adesione a questa festa dimostra il desiderio di stare insieme e sentirsi parte di una comunità unita.

L’Amministrazione comunale continua Lombardo - desidera ringraziare tutti i partecipanti del ‘Pranzo dei Saggi Sanfrontesi’. Vedere la sala gremita e respirare tanta gioia è stata la nostra soddisfazione più grande. Questo successo appartiene a tutta la comunità”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Fondazione Casa di Riposo di Sanfront per l’ospitalità, al parroco don Marco Tallone per la collaborazione, ai volontari per l’impegno e la cura di ogni dettaglio, alle attività sanfrontesi per le eccellenze gastronomiche e ai cantori che, con la musica popolare, hanno scaldato l’atmosfera.

La festa si è conclusa nel pomeriggio con una coinvolgente tombolata, tra risate e ricchi premi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, per rendere omaggio ai ‘saggi’ di Sanfront e chiudere la giornata nel segno dell’allegria.