Tentò la rapina in un supermarket a Saluzzo, condannato a 2 anni di reclusione

Un uomo è stato condannato, nei giorni scorsi al tribunale di Cuneo, con l’accusa di tentata rapina impropria, a 2 anni e 2 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 412 euro di multa. L’episodio è avvenuto nel 2019 in un supermarket di Saluzzo.

L’uomo era stato visto dal responsabile della sorveglianza riempire uno zainetto con alcune confezioni di prodotti alimentari. «Prima di uscire - ha riferito i testimone - . È tornato indietro per prendere un bicchiere di coca cola ed è andato in cassa per pagarlo. Una volta oltrepassate le casse, l’ho fermato chiedendogli cosa avesse preso. Lui mi ha spinto: voleva scappare via».

Sul posto, i Carabinieri che procedettero all’arresto e trovarono la refurtiva nello zaino dell’uomo.