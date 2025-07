Edilizia scolastica, dalla Provincia di Cuneo un piano da 165 milioni: progetti inviati alla Regione

Un maxi-piano da 165 milioni di euro per rispondere al fabbisogno scolastico della Granda. È quanto ha presentato il presidente della Provincia, Luca Robaldo, durante il Consiglio Provinciale del 30 giugno, data limite fissata dalla Regione Piemonte per l’aggiornamento del Repertorio regionale dell’edilizia scolastica.

Si tratta di 23 progetti che coinvolgono 20 edifici scolastici dislocati in otto centri della provincia: Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano e Verzuolo. Le proposte sono ora al vaglio della Regione e potranno accedere ai finanziamenti statali nei prossimi anni.

Il piano prevede interventi diversificati: nuove costruzioni, adeguamenti antisismici, riqualificazioni energetiche, ampliamenti e abbattimento delle barriere architettoniche. Il tutto senza trascurare la manutenzione quotidiana degli edifici già esistenti, affidata all’Ufficio Edilizia scolastica guidato dall’architetta Francolini.

Nel dettaglio, la ripartizione degli investimenti per città è la seguente:



• Alba: 2 interventi per 10,2 milioni

• Bra: 2 per 10,5 milioni

• Cuneo: 6 per 31,9 milioni

• Fossano: 2 per 41,5 milioni

• Mondovì: 5 per 39 milioni

• Saluzzo: 3 per 19,6 milioni

• Savigliano: 2 per 4,7 milioni

• Verzuolo: 1 per 6,9 milioni

Intanto continuano i lavori già avviati con il PNRR, che prevedono investimenti per circa 80 milioni di euro da completare entro giugno 2026.