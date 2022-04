Regolamento Ecodesign 2022

E’ la nuova normativa europea entrata in vigore il primo gennaio scorso, venuto alla luce dopo lunghi anni di lavoro della Commissione europea in merito alla progettazione ecocompatibile, iniziati nel 2015 e riguardanti nuove soluzioni ecosostenibili in merito a emissioni e qualità dell’aria.

Le due norme di riferimento sono i Regolamenti 2015/1185 e 2015/1189.

In entrambi si parla di specifiche per la progettazione ecocompatibile di caldaie e apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido.

Nel provvedimento Ecodesign 2022 si definiscono i limiti relativi alle emissioni di gas inquinanti e i requisiti minimi per il consumo energetico in merito ad emissioni di particolato, emissioni di OGC e ossidi di azoto.

La direttiva europea pone un minimo di coefficiente del 65% tra le risorse utilizzate e il rendimento dell’impianto.

In particolare i generatori di calore a biomassa legnosa, sono nettamente meno inquinanti delle classiche caldaie a gas, pertanto presentano già una buona scelta per quanto riguarda l’ecosostenibilità del vostro riscaldamento; Si parla di un abbattimento delle emissioni di oltre il 90% per chi decida di installare questa tipologia di impianto per il riscaldamento nella propria utenza.

In questo particolare panorama, si muove da sempre il pioniere Froling®, il quale ha fatto affidamento sulla massima qualità e su un servizio clienti ottimale sin dall'inizio. Tutto ciò è stato nuovamente ricompensato con l'assegnazione del sigillo di approvazione " Highest Customer Satisfaction 2021 ".

Al fine di attribuire tale riconoscimento, il PLUS X AWARD ha incaricato l'Istituto tedesco per la valutazione dei prodotti e del mercato di condurre sondaggi volti a produrre un'opinione neutrale. A uomini e donne di età compresa tra 20 e 65 anni di tutti gli stati federali tedeschi è stato chiesto di quali marchi fossero particolarmente soddisfatti nelle varie categorie. Le aziende che creano prodotti di alta qualità e offrono un servizio clienti particolarmente soddisfacente sono state premiate con il PLUS X AWARD per la massima soddisfazione del cliente.

Ad onor del vero va detto che, il marchio Froling® è da anni destinatario del riconoscimento PLUS X AWARD, a testimoniare il livello qualitativo e di affidabilità raggiunto.

Massima soddisfazione del cliente 2021

Per maggiori informazioni consultare il sito internet http://www.alpiclima.it/

L’azienda Alpiclima di Giuseppe Camaglio si trova a Mondovì, in viale Rimembranza 8/3.

Telefono 0174-551486 e 0174-42176

Fax 0174 47251