 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 dicembre 2025, 12:17

Giornata del suolo: Coldiretti Cuneo accende i riflettori sulla cementificazione della Granda

Il 5 dicembre la denuncia dell'organizzazione agricola. Oltre 38.000 ettari consumati in provincia. Necessaria la legge sul consumo di suolo per proteggere l'agricoltura e la sovranità alimentare

Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo

Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo

L’erosione dei terreni fertili causata da cementificazione e degrado fa scomparire ogni anno cibo per 1,2 miliardi di euro, mettendo a rischio la sovranità alimentare del Paese in un momento delicato, aggravato dalle tensioni internazionali. È l'allarme lanciato da Coldiretti, sulla base dei dati Ispra, in occasione della Giornata mondiale del suolo che si celebra il 5 dicembre.

Dai Censimenti agricoli tra il 2000 e il 2020 emerge che la superficie agricola complessiva è scesa da 18,8 milioni di ettari a 16,1 milioni, con una diminuzione netta di 2,7 milioni di ettari, secondo l'elaborazione Coldiretti su dati Istat. Nel Cuneese il consumo di suolo ammonta a oltre 38.000 ettari, su una superficie complessiva di circa 690.500 ettari, pari quindi a circa il 5,3% del territorio provinciale.

Da questa situazione deriva l'urgenza di misure rapide per bloccare il consumo di suoli fertili, a iniziare dall'approvazione della legge sul consumo di suolo, ferma da troppo tempo in Parlamento e fondamentale per dotare l’Italia di uno strumento innovativo e avanzato. La perdita delle campagne pesa anche sull’approvvigionamento alimentare del Paese, proprio mentre gli sconvolgimenti internazionali mettono in difficoltà gli scambi commerciali e favoriscono speculazioni”, spiega Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo.

È necessario difendere il suolo coltivato e investire in infrastrutture e innovazione, proteggere le produzioni agricole e salvaguardare il nostro patrimonio di biodiversità. Combattere il consumo di suolo significa difendere l’agricoltura più green d’Europa”, aggiunge Francesco Goffredo, direttore di Coldiretti Cuneo.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium