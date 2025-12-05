Cuneo: premiate quattro nuove realtà iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche [FOTO e VIDEO]

Stamattina, nel Salone Consiliare della Camera di commercio di Cuneo, alla presenza di numerose autorità, sono state premiate quattro nuove imprese che sono entrate a far parte del Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel 2011 da Unioncamere nazionale, allora presieduta da Ferruccio Dardanello.

L’incontro è stato aperto dal Presidente Luca Crosetto che ha evidenziato come queste imprese siano il simbolo della nostra capacità di adattamento e della volontà di progredire senza però dimenticare il passato e le nostre radici.

"Oggi abbiamo reso il doveroso omaggio alle nuove imprese storiche: quattro realtà centenarie che hanno saputo trasmettere valori, competenze e capacità di generazione in generazione - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Le aziende premiate sono la prova tangibile che la tradizione, se coltivata con intelligenza è la forma più alta di innovazione. La loro longevità e resilienza e il profondo legame col territorio le rendono un faro e un esempio da seguire per le aziende cuneesi."

Ha introdotto la giornata il Segretario Generale, Patrizia Mellano, sottolineando che “Il registro rappresenta la fotografia più completa delle imprese ultracentenarie, restituisce valore alla dimensione etica sulla quale si fonda la lunga vita di queste imprese e delle persone che ne hanno reso possibile il passaggio generazionale, facendo in modo che le loro storie siano riconosciute come un patrimonio di tutta la società”.

Le quattro imprese oggi premiate, che hanno portato a 67 il numero totale delle realtà imprenditoriali cuneesi iscritte al Registro delle Imprese Storiche, sono:

- Giordano & C. S.p.a. - Boves

- Il Bottegone di Oda Daniela Elisa & C. s.n.c. - Viola

- Panetto Carlo & c. s.a.s. - Fossano

- S.A.I.S.E.F. S.p.a. Imprese Stradali e Forniture – Mondovì

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

Durante l’incontro Luisa Billò, referente dell’Archivio della Camera di commercio di Cuneo, ne ha raccontato la funzione di testimone della storia e delle funzioni dell'Ente, riflettendo l'evoluzione delle sue competenze nel corso del tempo. Al suo interno, si conservano documenti fondamentali per la storia economica provinciale, come i listini dei prezzi, le rilevazioni statistiche, i verbali di marchi e brevetti e la documentazione relativa all'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato. Il cuore pulsante dell'Archivio è il Registro Ditte che ha ricoperto il ruolo di anagrafe economica dal 1911 fino all'entrata in funzione del Registro delle Imprese nel 1996. Questo patrimonio cartaceo ha una consistenza complessiva di circa 620 metri lineari ed è una fonte storica preziosa e una vera miniera di memoria. Consente di ricostruire i legami familiari, le vicende amministrative e le successioni ereditarie delle ditte, offrendo uno sguardo dettagliato sul tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo nel corso del '900. Le sue carte permettono agli storici di seguire i cambiamenti economici avvenuti nel corso dei decenni. I risultati di questo lavoro di conservazione e valorizzazione sono resi accessibili al pubblico attraverso il sito www.heritageccomcuneo.it, che mette a disposizione on-line riproduzioni di documenti organizzati in percorsi tematici.

Anche i documenti originali delle ditte che sono state premiate oggi sono parte integrante di questa collezione storica. La Camera di commercio di Cuneo informerà le aziende della riapertura delle iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, attesa per i primi mesi del 2026.

Il Registro delle imprese storiche è on line sul sito di Unioncamere, liberamente consultabile, all'indirizzo https://www.unioncamere.gov.it/imprese-storiche