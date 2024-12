Alba si appresta a celebrare i 30 anni della Carovana: simbolo di solidarietà e inclusione

Trent’anni di solidarietà, inclusione e impegno. Il 2025 segnerà un traguardo importante per La Carovana, associazione che opera a favore dei diversamente abili e delle loro famiglie nel territorio di Alba e nei comuni limitrofi. Nata formalmente nel settembre 1995, ma con radici che affondano nella fine degli anni Settanta, l’associazione si prepara a celebrare questo anniversario con un anno ricco di iniziative e progetti.

"È una storia che parla di solidarietà, inclusione e voglia di fare la differenza," racconta Filippo Cervella, presidente dell’associazione. “Trent’anni sono tanti, ma il nostro spirito è rimasto quello di sempre: essere una comunità accogliente, che non lascia indietro nessuno. Questo anniversario non è solo una celebrazione, ma anche un momento per guardare avanti e rafforzare il nostro impegno”.

Le celebrazioni ufficiali prenderanno il via il 6 gennaio 2025, a Scaparoni, con la presentazione del programma in occasione della chiusura della tradizionale Strada dei Presepi. Tra le iniziative già confermate, spicca una mostra fotografica presso la Chiesa di San Domenico, curata da Enzo Massa, che ripercorrerà i momenti salienti della storia dell’associazione e offrirà un ritratto artistico dei volontari e dei ragazzi. La mostra, che durerà oltre una settimana, sarà accompagnata da concerti di musica classica e rappresentazioni teatrali, creando uno spazio culturale e inclusivo nel cuore di Alba.

Il momento culminante del trentennale sarà il fine settimana del 21 e 22 giugno. Sabato, il Cortile della Maddalena ospiterà un pomeriggio di intrattenimento con la partecipazione di diverse associazioni del territorio, spettacoli e un concerto serale, che vedrà protagoniste band locali e un gruppo musicale torinese composto da ragazzi disabili. La domenica, invece, sarà dedicata alla commemorazione, con una messa presso il Duomo di Alba in ricordo di chi ha contribuito alla crescita dell’associazione e un pranzo comunitario nei locali della parrocchia.

Parallelamente agli eventi celebrativi, La Carovana continua a portare avanti con passione le sue attività regolari. I laboratori di Teatro e Arte, che si svolgono a cadenza quindicinale, si arricchiscono quest’anno di un nuovo progetto: il trekking, nato dalla collaborazione con il gruppo spontaneo “Natura e mente”. Ogni due settimane, il piazzale della Moretta ad Alba diventa il punto di partenza per camminate che uniscono il benessere fisico alla scoperta della natura. "Cerchiamo sempre di innovare, trovando modi nuovi per stimolare i ragazzi e creare opportunità di crescita. L’attività di trekking è nata proprio con questo spirito", spiega Cervella.

Tra gli appuntamenti di fine anno spicca la partita di pallanuoto solidale, in programma il 7 dicembre 2024 presso la Piscina Centro Ferrero, durante l’Open Day di Natale. Questo evento, che unisce sport e sensibilizzazione, rappresenta un’altra occasione per coinvolgere la comunità e sostenere le attività dell’associazione.

Nel corso del 2025, il progetto “30 cose per i 30 anni” raccoglierà una serie di iniziative distribuite lungo tutto l’anno, culminando in autunno con un convegno tematico dedicato alla disabilità. "Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora," conclude Cervella. “Ma siamo altrettanto determinati a continuare a crescere. Il nostro obiettivo è che questi trent’anni siano solo l’inizio di un percorso sempre più inclusivo”.