Giovedì prossimo un incontro sulla ferrovia Cuneo-Nizza in Birrovia a Cuneo

Dopo 10 anni di mobilitazione dei cittadini e dei Comitati a seguito della riduzione delle Corse A/R da 8 a 2 da parte della Giunta Regionale di centro-destra nel Dicembre 2013 (23.000 firme raccolte a sostegno della Linea nel 2013, una serie infinita di iniziative dei Comitati italo-francesi, la vittoria con 75000 adesioni nel Concorso nazionaleFAI "I luoghi del cuore" nel 2021, che hanno scongiurato la chiusura della Linea, se pure in condizioni di servizio precarie),

CHIEDONO ALLA REGIONE PIEMONTE L'ISTITUZIONE DI ALTRE DUE CORSE (A/R) in aggiunta alle due in esercizio come misura IMMEDIATA per il miglioramento del servizio a favore delle popolazioni del Piemonte, della Valle Roya e della Liguria occidentale,