Migliori gin: come sceglierne uno da regalare?

Migliori gin, come scegliere quello perfetto da regalare? Su Rivoldrink trovi una selezione di proposte regalo per ottenere confezioni gin in edizione limitata, ideali per fare un dono speciale a un vero intenditore.

I migliori gin non si basano solo sulla confezione. Infatti, alcuni di quelli proposti qui di seguito hanno una provenienza particolare. Tutti hanno un gusto unico. In ogni caso, quando ci sarà da consegnare i regali, i migliori distillati non avranno bisogno di presentazioni! Ecco quali scegliere per andare sul sicuro.

Migliori gin, top 5 da regalare

Quali sono le scelte migliori quando si parla di migliori gin da regalare? Le soluzioni migliori sono quelle che offrono anche i bicchierini per la collezione privata, oppure una bottiglia suggestiva da inserire nella teca delle proposte al top per gli ospiti. Qui c’è una piccola selezione a disposizione.

1. Gin Mare Lanterna con bicchierini

Il Gin Mare Lanterna è ideale per l’estate. Infatti, si tratta di un gin fresco e originale, perfetto in combinazione con il cibo per un aperitivo. Gli ingredienti principali di questa ricetta sono: timo, ginepro, oliva, rosmarino e basilico.

La confezione è iconica e di ispirazione marina. Il set include anche due bicchierini per servire questo tra i migliori gin al meglio. I calici sono leggermente bombati sul fondo e hanno un’icona a tema mare abbinata alla bottiglia. È l’idea migliore per un regalo a un appassionato del mare… E anche del gin!

2. Veneto Gintastic Amagin

Il Veneto Gintastic Amagin è un gin rosato, perché nella ricetta originale veneta (da cui proviene il distillato) si aggiunge anche il vino Amarone. La confezione speciale per un regalo extra lusso include anche quattro bottiglie di Doctor Polidori Grape Tonic Water da 20 cl e due pacchi di riso Vialone Nano, di cui uno stagionato 22 mesi.

La confezione del Veneto Gintastic Amagin è cilidrica e rappresenta un albero in fiore. Quindi, è il regalo perfetto non solo per chi è veneto o ama il Veneto, ma anche per chi ama il gin italiano in genere e i prodotti tipici di un determinato territorio. In una collezione privata fa sicuramente la sua figura.

3. Kiku Apple Gin

L’Apple Gin è un London Dry che, nonostante il nome, viene dal Trentino. Il nome è giapponese perché la mela che viene prodotta in Trentino e che si usa per questo gin ha origini nipponiche, ma è coltivata sotto le Dolomiti. Il Kiku Apple Gin ha un sapore molto dolce. Il merito è delle erbe mediterranee. Infatti, oltre al ginepro ci sono lavanda e cannella. In più, c’è il cuor di mela.

La confezione è molto colorata. Infatti, sulla bottiglia sono stampate delle mele appena tagliate al centro. La confezione è blu e oro, anche questa tagliata per rappresentare l’icona di una mela. È il regalo ideale per una donna appassionata di gin e per chi ha una collezione privata che usa sia per servire il gin liscio, sia per i cocktail.

1. Tanqueray Ten Pack

Tanqueray Ten Pack è una confezione regalo che include uno dei migliori gin in circolazione con relativi bicchierini con il brand ben in evidenza. In questa confezione si trovano una bottiglia di Tanqueray Ten da 100 cl e 2 bicchieri baloon pronti per offrire.

Il gin in questione ha note speziate e agrumate. Per far sentire di più la nota degli agrumi al palato, si usa preparare il Tanqueray Ten senza togliere la buccia e senza essiccarla. La bottiglia iconica è verde e ricorda vagamente il miscelatore per i cocktail.

2. Gin Ki No Tou Kyoto Old Tom

Questo Old Tom è perfetto per chi ama l’universo giapponese e il gin di ottima fattura. Proveniente dall’antica distilleria di Kyoto, offre tutto il meglio delle spezie locali. Per un intenditore è un pezzo da collezione unico. Molto delicato e persistente, mette a disposizione agrumi, essenze legnose orientali, tè, ginepro, iris, yuzu giallo, sisho, kinome e zucchero nero Kokutou.

La confezione è in elegante astuccio nero. In più, la bottiglia è marrone e con alcuni kanji di riferimento agli ingredienti. Fa un’ottima impressione in una collezione privata, ma attenzione a non esagerare nel servirlo. Ha una gradazione di 47,4%.

Per stupire davvero con una bottiglia iconica, si può pensare anche al Gin Amuerte, la cui bottiglia è decorata a mano e ha una foglia oro 24 carati.

L’occasione fa il gin, come presentare il regalo

Per presentare al meglio il regalo, ci sono diverse soluzioni. Anche se i nomi dei cocktail cambiano , l’effetto di una sorpresa speciale non cambia mai! In più, qualcosa che racconta un particolare territorio o gusto ha più valore se arriva senza avvisi. La soluzione migliore è far inviare la confezione direttamente dallo shop di Rivoldrink. Per farlo, basta inserire come indirizzo di spedizione quello del destinatario e come quello di fatturazione quello di chi manda.

L’alternativa è presentarsi di persona con il regalo. In questo caso, la confezione è già in edizione limitata ed esclusiva. Non servirà nemmeno impacchettarla. Qual è l’occasione perfetta per regalare uno tra i migliori gin in circolazione? Compleanni, anniversari e ricorrenze sono la soluzione perfetta. Una confezione con bicchierini è perfetta anche per la cerimonia pre-matrimoniale.