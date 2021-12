Regali così sfiziosi non li trovi in nessun altro luogo della provincia

Nomi e storie di eccellenze italiane, conosciute e apprezzate nel mondo. Prodotti nati dalla passione di maestri nell’arte pasticcera che si ritrovano nella boutique di Sara e Giuseppe, Mary Poppins, dal nome della borsa che non finisce mai di stupire. A Saluzzo in Via Maghelona 10.

Dolci e non solo. Troviamo i rinomati panettoni Filippi dai mille gusti - da assaggiare assolutamente il gusto caramello salato – con la proposta anche del Panettone all’Olivo di Oliva per gli intolleranti al lattosio, in quanto non contiene burro. Oppure possiamo farci sedurre dai Panettoni salati di Attilio Servi che - prima era un percussionista - posa le bacchette per indossare la giacca da pasticcere e diventare, dopo anni di formazione nel mondo, una delle voci più autorevoli nel campo della lievitazione. Si possono scegliere anche i suoi plumcake salati, biscotti e focaccine salate per gustosi aperitivi.

Per gli amanti del cioccolato non poteva mancare D. Barbero di Asti, una tradizione che affonda le radici nell’800, e che oggi la boutique di Mary Poppins suggerisce in una gamma di dolcezze fra i gianduiotti, torroncini, creme spalmabili in vari gusti: nocciole torroncino, torroncino pistacchio. Da non perdere i legumi ricoperti di cioccolato.

Non potevano mancare i pistacchi, da qualche tempo molto ricercati. Sara, che vuole sempre proporre il meglio in assoluto, presenta la linea di Brontedolci, dove il pistacchio è protagonista per qualità e preparazione, grazie a tre amici d’infanzia brondesi che, seguendo le antiche ricette della tradizione siciliana, hanno realizzato il loro sogno e oggi creano dolci al pistacchio che fanno innamorare: i Brontoncini con cioccolato bianco e pistacchio, il Bronx-cake farcito con crema di pistacchio, o anche il Pesto al pistacchio per condire la pasta.

Sulla gastronomia, il prodotti che spiccano sono quelli del 2473 Prosciuttificio Gran San Bernardo che utilizza solamente cosce di provenienza italiana e produce prosciutti di alta qualità. Da Mary Poppins in bella mostra lo Jambon alla Brace, Stinco al Ginepro, in sottovuoto.

E poi un’infinita serie di altri sfiziosi prodotti originali: la torta bacio di Langa, le marmellate, addirittura alle viole o all’alchechengi, i mieli biologici, i succhi di frutta Goi, che nascono ai piedi del nostro Monviso.

Lo spazio del vino è un mondo. Le etichette sono scelte in base all’originalità sempre unita alla qualità, molti provenienti da cantine che lavorano solo con il metodo biologico.

Così troviamo Pico Maccario, con il suo Barbaresco nella confezione Matita, o le bollicine di Giulio Ferrari, i sentori di Ca’Viola. Per chi lo preferisce, lo champagne Leclerc Briant. Esclusiva, di ForteMasso - Monforte d’Alba - la cassetta da collezione numerata contenente 3 bottiglie di Langhe Nebbiolo DOC del 2018. Un’altra chicca, Portofino Gin: 21 ingredienti utilizzati nella formula, fra cui botaniche coltivate e raccolte a mano sul monte di Portofino, attentamente selezionate per conferire sentori freschi e mediterranei.

E non si può non sbirciare nell’abbigliamento femminile, fra abiti, maglie, borse, sciarpe, di aziende di nicchia che fanno della cura dei dettagli e dei tessuti il loro vanto principale.

Così come la biancheria per la casa di Arte Pura, dai tessuti e fattura raffinata o, ancora, i quaderni in carta pregiata e profumata.

Sara e Giuseppe, nel clima familiare, free e spigliato che contraddistingue il locale, sapranno aiutare e consigliare nella scelta di singoli pezzi, oppure comporre magicamente una scatola, un cesto, di sicura gioia per chi lo riceverà, con la possibilità della consegna al destinatario.

E per festeggiare il Natale insieme, Mary Poppins ha in serbo un regalo per tutti: un coupon che prevede uno sconto del 10% su una spesa minima di € 50. Basta presentare sul telefono, o stampato su carta, il coupon qui sotto:

