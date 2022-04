Si può risparmiare sulle cure dentali?

Chiunque, appena si accorge di avere un disturbo dentale, pensa subito a quanto gli costerà andare dal dentista per risolverlo. Per alcuni questa preoccupazione è talmente grande da spingere a prendere la peggiore delle decisioni: rimandare la visita di controllo.

Non rinunciare alla qualità delle cure dentali

Quella di risparmiare, soprattutto su una voce di spesa così importante come la salute orale, è un’esigenza che tutti ben comprendiamo. Stiamo vivendo anni di crisi economica dovuta a grandi eventi a cui non possiamo sottrarci. Tutte le nostre certezze sono state messe in dubbio da inizio 2020, ed ora nuovi eventi stanno portando a gravi difficoltà economiche e finanziarie. Questo, però, non deve assolutamente portare le persone a scegliere soluzioni alternative per le cure dentali. Tra turismo dentale che spesso si trasforma in viaggio della speranza, centri che riescono a svendere i propri servizi perché tradiscono ogni giorno la deontologia professionale… le trappole per chi cerca di spendere meno sono molteplici.

Spendere poco dal dentista, come evitare le trappole

Il turismo dentale si è rivelato troppo spesso una scelta incauta per chi non vuole spendere troppo per le cure dentali. Questa opzione presenta un inconveniente non trascurabile: in caso di problemi, se il trattamento non va a buon fine, se emergono urgenze, il paziente a chi può rivolgersi? Non sono così infrequenti decementazioni, rotture, infiltrazioni, insorgenza di dolori o altro. Tornare all’estero è una spesa notevole, rivolgersi ad un altro odontoiatra anche. È meglio sceglierne uno di fiducia, che sia facilmente raggiungibile e che possa conoscere la storia clinica e fare programmazioni anche a lungo termine. Come scegliere l’odontoiatra? Non è saggio scegliere solo in base al listino prezzi: è bene verificare innanzitutto l’iscrizione all’Albo che attesta la professionalità dell’odontoiatra e poi osservare l’ambiente con il giusto spirito critico. I locali devono essere puliti e disinfettati, il personale deve indossare mascherina e guanti, la strumentazione deve essere sterilizzata e ogni kit di strumenti deve essere aperto al momento... è dai piccoli accorgimenti che ci si rende conto con chi si ha a che fare. Quando si tratta di salute è importante affidarsi alle persone giuste.

Come mantenere bassa la spesa del dentista

Qual è il segreto per spendere meno dal dentista? Spende meno dal dentista chi ci va più spesso. Per questo i dentisti invitano ad effettuare una visita di controllo ogni 6/12 mesi. Gli interventi più complessi e costosi sono necessari soprattutto su bocche trascurate. Chi si sottopone regolarmente alle sedute di igiene orale e alle visite di controllo potrebbe non avere mai bisogno di sostituire dei denti con gli impianti o di dover indossare una protesi, che rappresentano gli interventi più costosi.

Il risparmio, quindi, inizia non appena si decide di andare dal dentista.

