Sanità, intesa tra Regione e sindacati: in arrivo 5 milioni per liste d'attesa e rafforzamento 118

E’ stato siglato ieri l’accordo sindacale regionale sull’utilizzo di risorse una tantum per prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste d’attese, al rafforzamento del sistema 118 e alla riduzione del ricorso alle esternalizzazioni.

“La Regione Piemonte destina, in via straordinaria, risorse fino a 5 milioni di euro. E’ un segnale di grande attenzione da parte dell’Assessorato alla Sanità alle istanze che sono state rappresentate dai sindacati nelle scorse settimane e che sono state accolte, al termine di un confronto anche serrato nel merito ma sempre improntato alla soluzione dei problemi. Un metodo che fin dal primo giorno ha caratterizzato il mio operato. Un particolare ringraziamento al presidente Cirio che, come sempre, ci ha aiutato nel trovare le risorse all'interno del bilancio regionale” afferma l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

In base all’accordo, le prestazioni aggiuntive sono rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, devono determinare un effettivo incremento dell’offerta assistenziale ed essere coerenti con la programmazione regionale.

La Regione, tramite la Direzione Sanità, procederà al riparto delle risorse tra le Asr sulla base dei fabbisogni aziendali, della consistenza delle liste d’attesa, delle criticità del sistema 118 e della capacità di produzione aggiuntiva.