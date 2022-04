Albertengo presidente Confapi Cuneo e Invernizzi presidente onorario

Nel pomeriggio di giovedì 27 aprile si è svolta l’Assemblea di Confapi Cuneo in cui, oltre all’ approvazione del bilancio 2021 e di alcune modifiche statutarie, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio.

Pierantonio Invernizzi (membro del CDA Inalpi spa) Presidente da sette anni, ha ricordato con emozione i vari passaggi che hanno reso Confapi Cuneo un’associazione sana, organizzata e in grado di soddisfare le esigenze dei tanti soci con sevizi e opportunità.

Successivamente il nuovo Consiglio direttivo ha eletto per acclamazione il nuovo Presidente nella persona di Massimo Albertengo, titolare dell’omonima azienda dolciaria, e Pierantonio Invernizzi come Presidente Onorario con ampi poteri.

Albertengo, dopo un caloroso ringraziamento ad Invernizzi e ai Consiglieri per il lavoro fin qui svolto, ha tracciato la linea dell’associazione per il prossimo triennio che sarà improntata su spirito di squadra, organizzazione di periodici eventi, nuovi servizi da erogare in grado di creare opportunità e sostenere il lavoro delle aziende associate del territorio in questo periodo così delicato.

Il Direttore della Confapi Cuneo recentemente incaricato, Roberto Russo, e quello di Torino, Luca Sanlorenzo, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le varie realtà territoriali oltre che la rilevanza della qualità dei soci dell’organismo cuneese, in grado di rappresentare i tanti settori produttivi e dei servizi che rappresentano la forza economica della Granda.

Infine sono stati eletti dall’assemblea i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri che vedono come Presidenti due affermati professionisti cuneesi: il dr. Roberto Spada, commercialista e revisore, socio fondatore di Spada Partners con sede a Milano, e l’avv. Enrico Collidà attuale Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.