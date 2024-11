Tentano di far saltare il bancomat dell'Unicredit a Carrù: colpo fallito

Il tentativo di rapina, poi la fuga. È successo stanotte, intorno alle 2.30, in pieno centro a Carrù sotto i portici di Piazza Mercato quando ignoti hanno cercato di far saltare il bancomat della filiale Unicredit. Colpo fallito.

Il materiale usato non è però esploso, così ai ladri non è rimasto che fuggire precipitosamente dopo che l'allarme della banca era scattato iniziando a suonare. Immediatamente sono arrivati sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale, ma dei malviventi non c'era ormai traccia: pare che, a bordo di un'auto, si siano diretti precipitosamente verso l'autostrada Torino-Savona imboccandola contromano.

Attualmente sul posto stanno lavorando gli artificieri da Torino, Polizia e Vigili del fuoco di Mondovì per la bonifica del sito.

Il tentativo di scasso del bancomat di stanotte riporta alla mente un fatto analogo successo a Cherasco nella notte di sabato 19 ottobre quando ignoti avevano fatto esplodere lo sportello della Banca Popolare di Novara, in via Vittorio Emanuele.

Anche in quel caso fu immediato l'intervento dei carabinieri da Bra e Cherasco, ma i malviventi erano già fuggiti con la refurtiva: tra 50 e 60 mila euro in banconote non macchiate. L'ATM non era infatti dotato di tale dispositivo antirapina.