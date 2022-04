Cuneo verso le elezioni, Civallero ha detto sì al centrodestra

Franco Civallero, 71 anni, già dirigente d’azienda e imprenditore, presidente del Circolo “L Caprissi” e del Lions Club cittadino, nonché segretario dell’imminente Raduno nazionale dei Bersaglieri, ha sciolto le riserve: sarà lui il candidato sindaco del centrodestra a Cuneo.

La decisione è maturata dopo una settimana di riflessione che l’interessato si era riservato prima di dire di sì.

Al summit, tenutosi ieri sera presso la sede provinciale della Lega, erano presenti: Giorgio Bergesio per la Lega, William Casoni e Monica Ciaburro per Fratelli d’Italia, Antonello Lacala e Paolo Pipitone per Forza Italia insieme al rappresentante dell’Udc Ubaldo Cacciola oltre naturalmente al protagonista.

Non è ovviamente dato di sapere quali siano state le interlocuzioni tra Civallero e gli esponenti dei quattro partiti, sta di fatto che l’incontro si è concluso con l’accettazione della candidatura.

Commenta Lacala, coordinatore cittadino azzurro: “Dopo l’ennesima riunione, Forza Italia accetta di buon grado l’indicazione di Franco Civallero quale candidato sindaco della coalizione. Ci attende ora un lungo cammino, ma siamo speranzosi di poter ottenere un buon risultato. Forza Italia – aggiunge Lacala –, dopo l’accordo stipulato a livello nazionale, farà la lista insieme all’Udc”.

Civallero sarà dunque sostenuto da Lega, FdI, Fi-Udc e da una probabile lista civica che sarà quella “del sindaco”.

Nella tarda serata di ieri, al termine dell’assemblea de “L Caprissi” si è appreso che, in considerazione della sua accettazione di candidatura a sindaco, Civallero si è sospeso dalla presidenza del Circolo.