Giovedì 5 maggio, alle ore 21, nella sala polivalente Crusà' Neira di Savigliano, verranno presentate le due liste “La nostra Savigliano” e “Saviglianesi Democratici”, che appoggiano il sindaco uscente Giulio Ambroggio in corsa per una riconferma in municipio.

Durante la serata, dopo la presentazione dei candidati, interverrà anche il complesso musicale saviglianese “I Prisma”.