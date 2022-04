Banca Crs archivia il 2021 con un nuovo record degli utili e indici in sicurezza

Utile a 5,9 milioni di euro, miglior risultato di sempre nonostante le perduranti incertezze della pandemia e dopo che un analogo primato la banca saviglianese lo aveva toccato dodici mesi prima, coi 5 milioni di attivo che avevano chiuso l’esercizio 2020.



E’ probabilmente questo, contenuto nel bilancio 2021 licenziato ieri dall’assemblea dei soci, il dato che in termini più immediati descrive la soddisfazione dei vertici di Banca Crs per gli ulteriori e positivi passi compiuti nel percorso che l’istituto erede della Cassa di Risparmio nata in città nel 1858 ha imboccato nel 2015, scegliendo allora la strada di un’autonomia territoriale espressa con la volontà dell’azionista di riferimento – la Fondazione Crs, ora titolare del 60% del capitale e quindi prossima beneficiaria di dividendi per poco meno di 3,5 milioni – di mantenere il controllo dell’istituto, secondo un modello che, nell’Italia delle aggregazioni bancarie, trova solamente più altri sei esempi.



VICINI AL TERRITORIO

Una specificità, quella del "piccolo è bello", se questo vuole dire avere come primo comandamento la vicinanza al territorio, che la banca saviglianese ha confermato di voler mantenere e rafforzare. Un’intenzione che non sarebbe contraddetta, anzi, dall’aumento di capitale che, proprio nel corso del passato esercizio, ha visto il socio Bper salire al 31% del capitale, ma soprattutto ha portato all’ingresso nella compagine azionaria le principali fondazioni bancarie piemontesi, col 6% sottoscritto da Nord Ovest Impact, società partecipata pariteticamente dalle Fondazioni Crt e Crc, e per il rimanente 3% dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.



INDICI RAFFORZATI

Una natura "fondazionale", quella della cassa saviglianese, che l’ingresso di tali soci ha quindi rafforzato, in un’operazione che al contempo ha reso possibile "un importante rafforzamento degli indici patrimoniali dell’istituto, tale da consentirci di proseguire sulla strada tracciata del servizio alle famiglie e alle piccole e piccolissime imprese del territorio", come ha spiegato il presidente Francesco Osella, collegato in videoconferenza all’incontro col quale, sempre ieri, i vertici della banca hanno voluto condividere con la stampa locale la soddisfazione per risultati di bilancio che lo stesso presidente ha riconosciuto come figli di "un’attenta gestione dei costi" e dei "positivi riscontri raccolti negli impieghi, in particolare nel settore assicurativo".



[Il presidente di Banca Crs Spa Francesco Osella]



NUOVE FILIALI IN PROVINCIA E NON SOLO

Ora, ha annunciato Osella, l’evoluzione strategica progettata sei anni fa può proseguire "in una 'fase due' ancora orientata alla crescita", che, in controtendenza rispetto all’orientamento generale, porterà l’istituto ad accelerare la fase della digitalizzazione, con soluzioni innovative per quanto riguarda gli sportelli automatici, ma anche a programmare nuove aperture su piazze nelle quali la banca non è oggi presente (nell’anno in corso a Bra, poi verso Saluzzo e Alba), rafforzandosi al contempo nel capoluogo regionale, anche in forza di un numero di dipendenti ormai stabilmente cresciuto sopra quota 200, per oltre la metà al femminile.



FONDAZIONE SODDISFATTA

Intenti salutati positivamente dal presidente della Fondazione Crs Sergio Soave, che in merito all'ingresso dei nuovi soci ha parlato di "positiva quadratura del cerchio", che soddisfa gli obblighi di differenziazione del capitale derivanti dalla normativa sulle fondazioni bancarie salvaguardando però il primato territoriale, mentre Luca Crosetto, nella sua doppia veste di vicepresidente dell’istituto e presidente della Confartigianato provinciale, ha parlato di "risultati straordinari" ricordando la specifica natura di "un tessuto imprenditoriale provinciale composto per il 94% da realtà piccole e piccolissime, che in Banca Crs hanno trovato e continuano a trovare un aiuto importante, come è stato nei difficili mesi della pandemia".



[Sergio Soave e Luca Crosetto]



1,2 MILIARDI DI RACCOLTA DIRETTA

Al direttore generale Emanuele Regis è quindi toccato scendere nel dettaglio dei dati contenuti nel bilancio, ribadendo anche come, dall’ottobre al dicembre scorsi, Banca Crs abbia ottimamente superato le verifiche dell’ultima periodica ispezione da parte di Banca d’Italia. Numeri in crescita la fanno allora da padrona in quanto a masse intermediate, in positivo su tutti gli aggregati, con la raccolta diretta a 1.292 milioni di euro (+7,39%), quella indiretta, espressa a valori di mercato, a 785 milioni (+7,71%), per un totale complessivo di raccolta da clientela pari a 2.411 milioni (+6,16%). A fronte di ciò l’istituto ha registrato 959 milioni di euro di crediti accordati alla clientela, in incremento del 6,94% rispetto a dicembre 2020, "tangibile testimonianza del supporto offerto al territorio".



[Il direttore generale Emanuele Regis]



SOFFERENZE A LIVELLI ANTE 2008

In ulteriore miglioramento anche la qualità del credito, con le sofferenze lorde che rappresentano infatti il 2,4% del totale dei crediti, mentre le sofferenze nette sono lo 0,6%, "valori che ci riportano a quelli ante 2008-2009", ha sottolineato Regis.



GLI INDICI PATRIMONIALI

L’indice Texas Ratio, indicatore di solidità patrimoniale, è pari al 40,11%, e si colloca "su livelli assolutamente positivi e in ulteriore miglioramento rispetto al dato del 2020". L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto attestato precisamente a 5.884.214 euro e corrispondente a un Roe (ritorno sugli investimenti) del 6,41%, "sopra la media del sistema". Il patrimonio della banca, al netto dell’utile 2021, è invece attestao a 92,2 milioni di euro.



OBIETTIVO CRESCITA AL 6,5%

Per il futuro, al lordo di shock esogeni come quello ora rappresentato dal conflitto ucraino – "da considerare anche alla luce della sua durata, ma il tessuto economico della provincia è molto forte e dinamico", ha detto qui Regis –, si lavorerà su un piano industriale che prevede nuove ipotesi di crescita del 6,5% annuo.