Primo Maggio da trascorrere nella Granda con tanti eventi primaverili

Le iniziative in programma per questa domenica in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Molti eventi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.visitcuneese.it, www.turismoinlanga.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Per la gioia dei bimbi, la “Festa degli spaventapasseri” è in programma a Castellar da questo fine settimana fino a domenica 8 maggio. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il paese con tantissimi spaventapasseri realizzati con i materiali più disparati. Non mancheranno arte in strada, musica, concorsi letterari e fotografici, animazione per i bambini. Tra le iniziative, visita della "Cantina del Pelaverga", con una degustazione dei vini classici della valle Bronda e delle Colline Saluzzesi. Anche l’antica chiesa di San Ponzio sarà aperta alle visite dalle 14.30 alle 17.30. Bus navetta gratuiti da Saluzzo. Info: www.spaventapassericastellar.it

In questo fine settimana a Brossasco si svolgerà la Festa del Legno con in primo piano la rassegna dell’artigianato di eccellenza e degli antichi mestieri, che sarà affiancata dagli stand degli espositori locali agro-alimentare. Nel Museo del Legno i visitatori potranno scoprire un vero laboratorio artigianale del legno, con dimostrazioni di lavorazioni manuali, esibizioni di scultori e intagliatori. Oggi ci sarà la rievocazione storica dalla mietitura del grano e la cottura del grano nel forno a legna. In paese sfileranno gli sbandieratori e i musici Principi d’Acaja di Fossano, mentre per i piccoli, agli spettacoli di Prezzemolo, si affiancheranno il Pagliaccio Bistecca, Truccabimbi e dalle 10 l’emozionante “battesimo della sella”. Previste anche passeggiate con accompagnatore, su percorsi diversi, a partire dalle 9 davanti alla chiesa. Info e programma completo: www.facebook.com/people/Pro-Brossasco-Valle-Varaita/100057452439309

Pian Munè da questo fine settimana propone esperienze speciali per trascorrere il tempo libero in montagna con la famiglia e offrire opportunità di socializzazione tra grandi e piccini. Un’offerta che si unisce alle già libere attività presenti nella località: dal Bosco Didattico “La Trebulina” al Parco giochi, fino agli itinerari trekking per piccoli escursionisti. Oggi, domenica 1° maggio, è in programma il secondo tour ebike della stagione. Appuntamento per i bambini alle 14 con “Costruiamo insieme gli aquiloni” al parco giochi del Rifugio Pian Munè.

Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

A Saluzzo questo fine settimana è in programma la mostra bovini di razza piemontese e frisona. Oggi, 1° maggio, si proseguirà con le valutazioni morfologiche dei capi esposti, alle 10 battesimo della sella, a seguire pranzo e premiazioni. Alle 14.30 ci sarà lo spettacolo equestre.

Info e programma: www.arapiemonte.it

Appuntamento nel fine settimana a Scarnafigi con la Fiera di Primavera, con un’edizione che punta alle tradizioni, riproponendo in piazza Parrocchia l’area di “Verde verdissimo, anzi… Primavera” dedicata a fiori e giardinaggio. Con i Consorzi di Tutela di Bra e Raschera saranno inoltre numerosi gli eventi legati al food: anche oggi saranno ospiti chef e pizzaioli di fama internazionale per eventi gastronomici da non perdere. Non mancherà il mercato ambulante e ci sarà il gruppo sbandieratori San Martino Spettacolo e l’esibizione del gruppo “Le Nuvole”.

Appuntamento a San Giuseppe di Sommariva Perno con “Pianté Magg”, rito propiziatorio le cui radici si perdono nella notte dei tempi. Oggi, domenica 1° maggio, ci sarà l’esposizione di trattori e di macchine agricole. Alle 16 è in programma il concerto della Fisiorchestra Rossini diretta dal maestro Marco Polidori e alle 18 ci sarà la merenda sinoira. Info: www.facebook.com/piantemagg

È in programma anche il concorso fotografico “Cosa ti piace di San Giuseppe”. Info: www.facebook.com/centroculturalesanbernardino

Questa domenica, per tutto il giorno, nella località di Baraccone di Castagnito è in programma l’appuntamento con la rassegna dei fiori ornamentali e da giardino e con la mostra dei piccoli animali. Oltre ai banchi dei vivaisti ci saranno anche quelli dell'artigianato e dell'hobbistica. Alle 15 si aprirà il pomeriggio musicale con la musica italiana della band Kuintorigo.

Info: www.baracconeinfiore.it

Secondo fine settimana ad Alba con Vinum a cui fanno da corollario tanti eventi. Dalle 10.30 alle 20 si potranno degustare, in cinque spazi all’aperto, oltre settecento etichette di vini piemontesi presentate direttamente dai produttori. Ci saranno anche i banchi dello Street food ëd Langa. L’Onaf presenterà i formaggi Dop Murazzano, Robiola di Roccaverano e Ossolano. Oggi, domenica 1° maggio, alle 15, in piazza Risorgimento si terrà “Bandiere per un amico”, esibizione degli Sbandieratori e musici albesi. Il Mercato della terra di Slow food sarà presente in piazza Pertinace, dalle 8 alle 19. Durante questo fine settimana sarà riproposto “Vinum in cantina”.

Info, prenotazioni eventi e acquisto biglietti: www.vinumalba.com

Oggi, 1° maggio, tornerà nella Langa la Caccia al tesoro. Sono previste cinque tappe, costituite da paesi, cantine, castelli, musei e altri luoghi significativi, con visite guidate e degustazioni, al termine delle quali si dovrà tentare di rispondere ad alcune domande inerenti quanto visto, assaggiato e ascoltato. L’itinerario, da percorrere in automobile o motocicletta, toccherà le colline con viti, noccioleti e boschi. Iscrizione obbligatoria. Info: www.turismoinlanga.it

A Castino appuntamento nel fine settimana con la Festa del fiore. Oggi, domenica 1° maggio, al mattino aprirà la Festa del fiore e per tutta la giornata ci sarà l'esposizione di bancarelle, di macchine e moto d'epoca e di macchine agricole. I gruppi “Pijte Varda” e le “Voci dell'Alta Langa” rallegreranno le vie del paese. Si potrà degustare il “Panino alpino”, grazie al Gruppo alpini. Alle 16 prenderà il via la sfilata dei bambini delle scuole dell'Alta Langa, seguiti dagli sbandieratori “Terre sabaude” e le friciule di Castino attendono i visitatori in piazza del mercato.

Info: www.facebook.com/prolocodicastino

A Niella Belbo oggi, 1° maggio, è in calendario la Fiera di primavera. Oltre all’esposizione di bancarelle di vario genere, il programma prevede, alle 10, l’inaugurazione della nuova sede della Protezione civile dell’Alta Langa e, all’ora di pranzo, la tradizionale gara dei mangiatori di tajarin. Nel pomeriggio, dopo il pranzo a base di bollito misto, ci saranno canti e balli per le vie del paese, il concerto del gruppo Madamè in piazza alle 14 e l’inaugurazione della mostra “Forme e colori”. Per tutto il giorno ci sarà la musica con gli speaker di Radio Vallebelbo e ci sarà la possibilità di visitare le 24 postazioni di LangArte785. Info: www.facebook.com/proloconiella

Questa domenica appuntamento con «Il giorno delle orchidee», che avrà come sfondo il paesaggio di Castiglione Tinella immerso fra i vigneti di moscato. In piazza XX Settembre, alle 10, è prevista la partenza per il bosco delle Badie percorrendo i sentieri naturalistici da cui si possono vedere le installazioni del parco letterario «Versi in vigna». Nel bosco si potrà ammirare la fioritura delle orchidee selvatiche, poi sono in programma la «Merenda di mezzogiorno» preparata dall’Associazione Contessa di Castiglione e il concerto del duo «Basso Profilo». Si proseguirà, quindi, sul sentiero Bruno Arione per arrivare al punto panoramico San Carlo dove la Bottega del vino Moscato offrirà una degustazione dei vini castiglionesi abbinati a dolci tipici.

Info: www.comunecastiglionetinella.it/il-giorno-delle-orchidee-invita-a-camminare-a-castiglione-tinella

A Cherasco questo fine settimana ci sarà la patronale del Cristo Risorto con il mercato, il luna park, la ricorrenza religiosa e la fiera del vitello grasso. Questa domenica la processione sfilerà in città dalle ore 16. I ristoranti proporranno menù a base di pregiata salsiccia al Barolo, piatti di quinto quarto e frattaglie. In piazza Salomone è allestito il parco divertimenti, mentre nelle adiacenze si svolgerà la fiera commerciale. Oggi piazza degli Alpini ospiterà la Fiera del vitello grasso, con l’esposizione delle razze bovine locali assieme a macchine e attrezzature agricole.

Fino a domenica 15 maggio, a Palazzo Salmatoris, in Sala Reviglio sarà visitabile la mostra “Donne, Scienza e Lavoro”. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Belvedere Langhe tornerà la distribuzione dei micun. L’appuntamento è per oggi, domenica

1° maggio. Alle 16 don Marco Sciolla celebrerà la Messa nell’oratorio di San Sebastiano, sede della confraternita dei Battuti bianchi. In seguito, saranno proprio i confratelli, come vuole la tradizione che pare abbia origine nel Seicento, a portare in processione la statua del santo con un percorso ad anello attorno alle rovine del castello. Al ritorno sulla piazza della chiesa, saranno consegnati i micun. Saranno circa 450 i micun da distribuire. La partecipazione è aperta a tutti.

Info: www.comune.belvederelanghe.cn.it

A Marene appuntamento questa domenica con Stradegustando, passeggiata enogastronomica solidale con tipicità locali e senza glutine, immersa nel verde fra le campagne marenesi. Un percorso a tappe, adatto a grandi e bambini fra le cascine Bodritto, Bosco, Mallone, Pessine, Viancina e l’oratorio San Giuseppe, per degustare, in ogni tappa, piatti prelibati creati con prodotti tipici per valorizzare la tradizione locale con un’attenta selezione di carni bovine di alta qualità della Razza Piemontese. Parte del ricavato sarà devoluto per realizzare alcuni progetti sociali marenesi e non solo. Dalla pagina FB della Proloco Marene l’evento risulta sold out.

Info: www.facebook.com/prolocoMarene2

Appuntamento oggi, 1° maggio, a Bene Vagienna con Augusta Antiquaria dalle 8 alle 18. Oltre 300 bancherelle di antichità e collezionismo nel centro storico zona pedonale; disposte in via Roma, p.zza San Francesco, p.zza Botero, via Beata Paola, via Gazzera e via XX Settembre.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, poiché la Città di Bene Vagienna dispone di ampi e antichi portici. Da non perdere le mostre nei palazzi storici della città.

Info: https://amicidibene.it

A Cuneo è in programma la festa pugliese fino ad oggi, domenica 1° maggio, in piazza della Costituzione. Si potranno trovare i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Una selezione delle più buone birre pugliesi. Una comoda area tavoli, banchi di prodotti enogastronomici e spazio al folk, cabaret, pizzica, tarantelle e musiche tipiche Pugliesi con le migliori band. Dalle 11 alle 22.30.

Ad Ormea, questo fine settimana inizia la rassegna enogastronomica “Erbe di Primavera”: per otto fine settimana, ogni sabato e domenica si potranno assaporare aperitivi, cene, digestivi e prodotti a base di erbette spontanee presso i bar, i ristoranti e i rifugi di Ormea aderenti alla manifestazione. Questa domenica, 1° maggio, dalle 9.30 si terrà l’inaugurazione dell’appena rinnovato Sentiero delle Vallette attraverso escursioni didattiche guidate, accompagnate da un innovativo contest fotografico. Info e programma completo: https://comune.ormea.cn.it/it-it/home. Sempre ad Ormea, oggi, dalle ore 9 alle 19, torna “Artigianato, che passione!”, appuntamento con il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico.

Musica e spettacoli

A Savigliano oggi, domenica 1° maggio, appuntamento alle 21 con “Chitarre in città 2022” prima manifestazione del più ampio progetto “MusicArte – Storia e Futuro” organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio per il 2022. Lo spettacolo di oggi, aperto al pubblico, si svolgerà al Teatro Milanollo. Aprirà il concerto, quale ospite d'onore, il giovane chitarrista di fama internazionale Carlo Fierens. Ingresso gratuito, gradita la prenotazione. Info: www.fergusio.it e sulla pagina fb dell’Istituto.

La Proloco di Magliano Alpi organizza un piacevole evento all’interno del circuito “Lilumania”. Oggi, domenica 1º maggio, saranno infatti in paese i “Trelilu”. L’irriverente, divertente e conosciutissimo gruppo metterà in scena uno dei suoi spettacoli più seguiti, nel cortile interno della Scuola primaria. Dalle 15.30 sarà possibile accedere all’area, mentre lo spettacolo inizierà alle ore 16. La Proloco offrirà ai presenti un ricco aperitivo. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/prolocomaglianoalpi

Arte, cultura e castelli aperti

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Queste le strutture visitabili in questo fine settimana nella Granda: saranno aperti ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa il Museo del Giocattolo, a Busca il Castello del Roccolo.

Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé,

a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto.

A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra. Info: www.castelliaperti.it

Il progetto dei “Sentieri dei Frescanti” propone visite ai beni artistici e architettonici della Sinistra Tanaro anche questo fine settimana. Questa domenica, 1° maggio, i luoghi da visitare saranno la Cappella Gentilizia a Magliano Alfieri (dalle 10.30-12.30 e dalle 15 alle 18), la chiesa della SS. Annunziata a Guarene (10-12 e 15-18), il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d'Alba (10 -18.30), e la confraternita di San Francesco d'Assisi a Santa Vittoria d'Alba (dalle 14.30 alle 18.30), ove alle 15 sarà presente la guida ed esperta d’arte Elke Hartner che illustrerà gli affreschi. La visita sarà disponibile sia in italiano sia in tedesco, con turni di visita ogni ora dalle 15 alle 18, senza prenotazione. Info: www.sentierideifrescanti.it

Questa domenica, 1° maggio, riapre al pubblico il Forte Albertino a Vinadio con tante possibilità di visita e un ricco calendario eventi dedicati ai più piccoli e agli amanti dell’outdoor. Dalle 10 alle 19, il percorso multimediale “Montagna in movimento”, le esperienze immersive di “Vinadio Virtual Reality”, la mostra permanente “Messaggeri Alati”, il percorso per famiglie “Mammamia che forte!” e diverse novità accoglieranno i visitatori.

Info: www.fortedivinadio.com e www.fondazioneartea.org

Oggi, domenica 1° maggio, a Busca, in occasione della riapertura del castello del Roccolo, è in programma il concerto “Chitarristi a Parigi”, a ricordo della figura di Massimo D’Azeglio che proprio al castello del Roccolo aveva fissato una delle proprie residenze. Musiche di Paganini e del pieno romanticismo italiano, unitamente alle letture di testi del D’Azeglio, verranno affidate all’Ensemble ‘800. appuntamento su prenotazione alle 17.

Info: www.castellodelroccolo.it/it/avada_portfolio/chitarristi-a-parigi-domenica-1-maggio

Il castello di Casotto sarà aperto fino a ottobre tutti i week end. L’accesso è consentito solo con visita guidata. La prenotazione, obbligatoria, va effettuata dal martedì alla domenica dalle

9.30 alle 17. Turni di visita: 10 - 11.30 - 14 - 15.30 - 17.

Info: www.facebook.com/comunedigaressio

A Saluzzo riapre il giardino botanico di Villa Bricherasio questa domenica. I 12 mila metri quadri di superficie di via Bodoni, divisi in 3 sezioni fitoclimatiche (mediterranea, temperata fredda e continentale) che ospitano 5 mila specie differenti (per un totale di ben 50 mila piante) saranno aperti al pubblico fino alla fine di ottobre, tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario dalle 9 alle 18.30. Il prezzo di visita è di 5 euro.