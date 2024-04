Riparte la rassegna Suonami Ancora Bra_Diffuso Live Music Club: tredici concerti fino a luglio

Questo giovedì 2 maggio si inaugura la quinta edizione di Suonami Ancora Bra_Diffuso Live Music Club, una programmazione settimanale di musica dal vivo rivolta ad un pubblico di ascoltatori attenti e appassionati. Tredici concerti e un workshop di musica creativa saranno proposti tra maggio e fine luglio. La rassegna, nata nell’inverno 2023, viene ora proposta a rotazione nei dehor di sei locali braidesi (Caffè Cavour, Antico Caffè Boglione, Enoteca Sardo, La Scaletta, Local, Zia Lella) che hanno unito le forze per dare nuovi spazi di espressione alla scena musicale attuale. A cura delle Associazioni Bruskoi Prala e La Casa Rotta Aps, con il sostegno del Comune di Bra e della Fondazione CRC.



Concerto di apertura presso i dehor di Caffè Cavour, Local e La Scaletta alle 21,30 con “I Sordi”, duo vicentino composto dai fratelli Matteo e Riccardo Nicolin. Un’originalissima formazione che, nata nell’ambito electro-funk, ha sostituito l’elettronica con strumenti acustici etnici come il didgeridoo aborigeno, il gamelan balinese o le launeddas sarde. I Sordi collaborano con l’etichetta indipendente Tuma Records, che produrrà il primo LP nell’autunno 2024.



Ingresso libero. Per prenotazione tavoli 0172 439531 (Caffè Cavour), 334 8031725 (La Scaletta), 0172 054012 (Local). In caso di pioggia il concerto verrà rimandato.