Chiusa Pesio, strade chiuse per allagamenti. Il sindaco invita a spostarsi solo per necessità

AGGIORNAMENTO DELLE 21: interventi dei vigili del fuoco per alcune case allagate in via San Bartolomeo e Regione Mombrisone, dove sono impegnati anche i tecnici comunali.

Come ampiamente previsto da Arpa Piemonte, che ha emanato l'allerta gialla per oggi e anche per la giornata di domani proprio in previsione di allagamenti e smottamenti dovuti alle precipitazioni che stanno interessando alcune zone della Granda, si stanno effettivamente registrando dei problemi, in particolare nel Monregalese, in Valle Pesio.

A Chiusa Pesio, colpita da una vera e propria bomba d'acqua, il sindaco Baudino a breve emanerà le ordinanze di chiusura di alcune strade. In particolare, è chiusa la provinciale 5, quella che sale al Mortè lungo il Pesio fino a Roccaforte Mondovì, dove sono al lavoro da ore anche i mezzi della Provincia.

Il presidente Luca Robaldo, nel pomeriggio, si è recato in zona per verificare la situazione. In foto è con il sindaco Claudio Baudino

Chiusa, per allagamento, anche la strada comunale Mombrisone verso Peveragno, così come stanno lavorando anche i tecnici ACDA per un problema alla fognatura in via Beinette.

Il sindaco Baudino: "I tecnici comunali stanno effettuando tutte le verifiche. Stiamo predispondendo i turni per il monitoraggio della situazione, perché pioverà ancora per molte ore. Invito la popolazione alla prudenza e ad evitare spostamenti non necessari. Noi stiamo lavorando, sarà una lunga notte".