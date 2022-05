Il CAF Confagricoltura è operativo per fornire supporto nella compilazione e nell’invio dei modelli 730 e UNICO

Ogni anno a maggio arriva il periodo della campagna fiscale, quel momento in cui lavoratori e pensionati presentano la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente.

Il CAF Confagricoltura è operativo per fornire supporto ai cittadini, imprenditori agricoli e non, nella compilazione e nell’invio dei modelli 730 e UNICO. Un servizio rivolto a tutti e accessibile senza l’obbligo di versare contributi associativi.

Per tutte le pratiche il CAF Confagricoltura verificherà i dati della dichiarazione dei redditi, impegnandosi a conservare la documentazione per almeno cinque anni e a gestire gli eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza offerto, infatti, non si conclude con l’invio della dichiarazione: i consulenti saranno sempre a disposizione per ogni ulteriore futura verifica.

Inoltre, il CAF Confagricoltura offre assistenza per la compilazione dell’ISEE, del modello RED e per il calcolo dell’IMU su tutto il territorio provinciale, grazie a una consolidata rete di 6 uffici zona (Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Saluzzo e Savigliano) e 18 recapiti nei principali centri del Cuneese.

I vantaggi del Modello 730:

I crediti di imposta maturati vengono accreditati direttamente con la retribuzione o la pensione di luglio;

Le imposte da versare sono trattenute automaticamente con la retribuzione o la pensione di luglio;

Niente code agli sportelli bancari o postali per versamenti o presentazione: pensa a tutto il CAF.

Chi può utilizzare il Modello 730:

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2021 erano:

Lavoratori dipendenti o pensionati;

Soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattenimento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);

Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

Soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;

Soggetti con redditi di collaborazione coordinata e continuativa;

Eredi di soggetti deceduti nel 2021 o entro 30/09/2022.

Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Chiama il CAF Confagricoltura per informazioni o per prenotare un appuntamento. E se non vuoi spostarti da casa, invia la tua documentazione tramite e-mail o su WhatsApp. Inoltre, puoi pagare la tua dichiarazione dei redditi anche con Satispay!

Contatta la sede più vicina a te!