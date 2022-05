Giornata green a Roccabruna per la Festa degli alberi

Venerdì mattina, 29 aprile, gli alunni della scuola primaria di Roccabruna hanno mantenuto viva la tradizione attraverso la Festa degli alberi.

Accompagnati da Jon, Franca, Laura, Luigina e Marco, alcuni volontari di Dronero cammina, suddivisi in due gruppi si sono diretti verso San Giuliano. Lungo la strada, i volontari hanno spiegato come organizzare lo zaino per affrontare un’escursione in montagna e fornito preziosi consigli pratici: i bambini, incuriositi, hanno ascoltato con molta attenzione.

Giunti sul luogo, hanno trovato ad attenderli gli assessori Leo Acchiardi e Nicola Galliano, con l'operatore esterno, addetto alle aree verdi, Emilio Falco Brarda ed alcuni volontari AIB.

In un'apposita zona, i più piccoli hanno messo a dimora piantine di maggiociondolo e di sorbo degli uccellatori (una piantina a bambino). Un importante momento educativo, seguito dall'intervento della consigliera del CICR Chiara Garino, che ha ricordato che l'istituzione della festa nel 1955 in località Turbiglio: un appuntamento molto sentito sia delle varie amministrazioni comunali sia dai bambini e dalle insegnanti che da allora portano avanti il progetto con la collaborazione del corpo forestale dei vigili del fuoco, dell’AIB e della Regione Piemonte che fornisce, a titolo gratuito, le piantine.

Nel corso della mattinata anche un momento conviviale, con una gustosa merenda offerta nel comune. Presente il sindaco Marco Arneodo, che ha tenuto a manifestare il suo apprezzamento per l’iniziativa e per il coinvolgimento dei bambini, ringraziando i suoi collaboratori presenti e ricordando quanto siano importanti per la scuola questi progetti e queste giornate. E dell'Istituto Comprensivo presente la dirigente scolastica, Vilma Margherita Bertola, che ha espresso gratitudine verso le insegnanti, sottolineando l'importanza di una scuola che sappia educare a 360° coloro che saranno gli adulti del futuro.

A completamento della giornata green, gli alunni della classe prima hanno avviato anche l’orto scolastico mettendo a dimora i primi germogli di verdure e i loro compagni hanno seminato fiori e trapiantato erbe aromatiche in fioriere poste nei pressi dell’ingresso principale.