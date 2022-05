"A Cuneo lavori pre-elettorali... ma solo nel centro. Anche i voti dei quartieri possono fare la differenza!"

Gentile Direttore,

in prossimità delle elezioni comunali le amministrazioni uscenti si danno un gran da fare a porre in campo lavori di miglioria al fine di mettere in evidenza la loro volontà di lavorare per la città fino alla fine. Ovviamente non in luoghi poco visibili alla cittadinanza, non servirebbe ad attrarre voti. Ma, come nel caso di Cuneo, nel centro, anzi nel "salotto buono" di piazza Galimberti, dov'è in corso il rifacimento del manto stradale, e in altri quartieri dove ad esempio viene rifatta la segnaletica orizzontale.



Certamente, si dirà, erano lavori programmati, già stanziati, e via di questo passo ma, guarda caso, nei piccoli quartieri dove il bacino elettorale è di poco conto non viene fatto nulla... da sempre! Caso emblematico è via basse Sant'Anna che, per chi non lo sapesse, è la via all'inizio della quale sabato 23 aprile è stato inaugurato alla presenza di autorità militari e civili un bel monumento al Bersagliere, in quanto la nostra città ospiterà il 69° Raduno Nazionale.



Alle succitate autorità non è stato sicuramente fatto "svoltare l'angolo " nell'adiacente via basse Sant'Anna, in quanto sarebbe parso loro di entrare in un'altra città! Asfalto deteriorato, segnaletica orizzontale invisibile, parcheggio selvaggio, manutenzione inesistente. A tal proposito allego due fotografie del marciapiede completamente invaso dalle erbacce che ben evidenziano lo stato di incuria ed abbandono.



Non ci resta che sperare in una nuova amministrazione che si ricordi anche del nostro quartiere, che non ha mai preteso nulla di più se non di essere trattato alla stessa stregua del resto della città. Non dimentichino i candidati alle elezioni comunali che anche pochi voti di un piccolo quartiere possono fare la differenza per essere eletti.



Grazie,

Valter Rossi