A Cuneo Confesercenti presenta "Libri in rosa": Beppe Conti ospite d'onore

Per il 20 maggio - giornata di arrivo a Cuneo della tredicesima tappa del Giro d’Italia - Confesercenti ha organizzato una serata speciale, dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote, con un ospite di eccezione: il giornalista Beppe Conti.



“Libri in rosa” è un appuntamento da non perdere, per conoscere strategie, retroscena e previsioni della gara, direttamente da uno dei massimi esperti di ciclismo, come è Conti, volto noto in televisione e firma ricercata dei quotidiani.



“Beppe Conti è un ospite molto gradito - sottolinea Nadia dal Bono, direttore generale della provincia di Cuneo di Confesercenti - , che saprà aggiungere notizie e un po’ di pepe sulla gara ciclistica che farà tappa a Cuneo, proveniente da Sanremo, due città che da sempre sono punto di riferimento turistico ed economico, l’una per l’altra. Un legame forte ed importante, al quale noi crediamo molto ed anche questa serata sarà un’occasione per stringere con più forza la rete che già ci unisce. Ringrazio per la collaborazione la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e l’Atl”.



Per sottolineare il legame tra le due città di tappa Sanremo-Cuneo, alla serata parteciperà anche il segretario Confesercenti Imperia Sergio Scibilia, che precisa come la serata del 20 maggio sia “un evento di alta qualità, nel giorno di una tappa di qualità del grande Giro d’Italia, Sanremo-Cuneo. Scegliere Beppe Conti è scegliere la storia del ciclismo, una opportunità per incontrare un testimonial della vera vita di questo magnifico sport. Confesercenti con questa conferenza vuole tributare “il cronista del ciclismo e ringraziarlo per la sua infaticabile opera“.



“Venire a Cuneo per me è sempre un piacere - ha detto il giornalista Conti - , sono molto legato a questa città e alla provincia Granda. Sarà anche un’occasione per parlare del Giro d’Italia che ancora una volta tocca questi territori”.



La serata si svolgerà a partire dalle 21, presso la sede della Fondazione CrC in via Roma 15 a Cuneo.



Beppe Conti durante l’incontro presenterà i suoi libri: “Parigi- Roubaix. Storia di pavè, polvere e fango dall’Ottocento a Colbrelli” e “Dolomiti da leggenda”, finalista del Premio Selezione Bancarella 2021.