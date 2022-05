Workshop in tema di Creazione di valore attraverso il circolo virtuoso Imprese- Università- Istituzioni- Territorio

“Gli scritti che sono oggi presentati sono dedicati alla mia persona ma, ed è questo un messaggio che desidero sottolineare con forza in questa solenne occasione, vogliono esprimere la più viva riconoscenza e la più profonda gratitudine e costituire un tangibile riconoscimento alla Collettività, alle Istituzioni e agli operatori economici della Provincia di Cuneo che hanno sempre incoraggiato, promosso e difeso il valore della cultura e costantemente supportato il Campus di Management ed Economia nel suo sviluppo e nella sua realizzazione.”

Queste le parole del Prof. Tardivo durante la prima giornata del workshop che ha avuto luogo giovedì 5 maggio 2022 presso il Centro Congressi della Provincia di Cuneo, Sala Einaudi in collegamento audiovideo con la Sala Falco.

L’evento, in occasione del quale sono stati presentati gli “Scritti in onore di Giuseppe Tardivo” è stato organizzato dal Dipartimento di Management / Campus di Management ed Economia - Università di Torino, Sede di Cuneo e dalla Società Italiana di Marketing in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, il Centro Imprenditorialità e Management e il Club Dirigenti Vendita e Marketing della Provincia di Cuneo. Il Workshop ha usufruito del contributo della Fondazione CRT, della Fondazione CRC e della Banca Alpi Marittime.

L'incontro, splendidamente presentato dalla giornalista Daniela Bianco, ha avuto come scopo principale la presentazione dei risultati dell’omonima ricerca che costituisce un punto di riferimento fondamentale ed altamente qualificato sulla tematica della creazione di valore.

L’opera editoriale è nata su iniziativa degli Allievi del Professor Giuseppe Tardivo e della "Scuola di Torino” che hanno voluto onorare la figura del grande studioso e ricercatore nelle discipline economico - manageriali e promotore dello sviluppo e della valorizzazione, anche a livello europeo, degli studi universitari in Provincia di Cuneo. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Città e della Provincia di Cuneo. Gli Scritti sono articolati in tre volumi di complessive 1300 pagine che raccolgono 202 contributi da parte di 262 estensori in rappresentanza di 56 Università, di cui 21 estere e 97 enti, istituzioni, organizzazioni ed imprese di rilevanza sovranazionale con cui il Professor Tardivo ha intrattenuto nel tempo fruttuosi rapporti di amicizia e collaborazione.

I risultati presentati costituiranno un punto di partenza importante per spunti di riflessione e chiavi interpretative per gli Attori del territorio. Hanno portato un indirizzo di saluto: il Ministro Fabiana Dadone che si è collegata online, il Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia Federico Borgna, il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Torino Andrea Silvestri, il Presidente dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale Michele Pizzo e il Presidente della Società Italiana di Management Sandro Castaldo.

Il saluto dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte è stato portato dal Presidente Stefano Tallia, mentre quello del Dipartimento di Management dell’Università di Torino è stato portato dalla Direttrice Francesca Culasso. Maria Teresa Furci, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo ha portato l’apprezzamento degli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia. La ricerca è stata presentata da Giovanni Quaglia, Presidente della Fondazione CRT e da Angelo Di Gregorio, Presidente della Società Italiana Marketing. Amilcare Merlo, Presidente del Gruppo Merlo e Amministratore Delegato della Merlo S.p.A., ha onorato l’evento con un suo qualificato intervento. Il profilo scientifico e professionale di Giuseppe Tardivo è stato delineato da Stefano Bresciani e Milena Viassone.

A nome degli ex allievi sono intervenuti Federica Battaglino e Alberto Blengini. La Consulta degli studenti delle Scuole Superiori è stata rappresentata dalla Presidente Eliana Victoria Davila. È seguita la testimonianza di Gaetano Maria Golinelli, Professore Emerito di La Sapienza - Università di Roma. Sono altresì intervenuti Claudia Martin in rappresentanza della Fondazione CRC e Giovanni Cappa, Presidente Banca Alpi Marittime.

La “Tavola Rotonda” coordinata da Luigi Cavalchini, già Ambasciatore d'Italia a Parigi e plenipotenziario presso l'UE a Bruxelles, ha visto la partecipazione di Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, Fabio Cigna, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo e Chiara Parente, Giornalista Wall Street International Magazine. Il dibattito è stato focalizzato sul tema “Responsabilità Sociale, Innovazione e Creazione di valore”.

Le conclusioni della giornata sono state tratte dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il quale ha voluto esprimere il più vivo apprezzamento e la profonda gratitudine sua personale e della Regione Piemonte al professore dichiarando: “Questo workshop sulla creazione di valore conferma l’eccellente operato del professor Tardivo attorno al quale si è creato, e si crea tutt’ora, valore. Bisogna che la Scuola, e l’Università insegni ai nostri ragazzi a volare alto ma con i piedi ben saldi a terra”.

La giornata del 6 maggio è invece stata dedicata al “Meeting con il territorio: nuovi trend per la promozione, comunicazione e marketing del settore turistico - alberghiero”.

L’evento è stato trasmesso in streaming agli studenti delle Scuole Superiori della Provincia di Cuneo. Hanno introdotto i lavori Angelo Di Gregorio, Presidente Società Italiana Marketing e Stefano Tallia, Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

La “Tavola Rotonda” coordinata dall’Editore Nino Aragno ha visto la partecipazione di Mauro Gola, Presidente CCIAA Cuneo e Presidente Confindustria Cuneo, del Presidente ATL Cuneo Mauro Bernardi, del Direttore dell’ATL Langhe, Monferrato e Roero Mauro Carbone e di alcuni rappresentanti dei principali giornali nazionali e della Provincia di Cuneo. In particolare sono intervenuti Paola Scola, Giornalista “La Stampa”, Diego Rubero, Direttore “Il Giornale del Piemonte e della Liguria”, Marco Ferrando, Caporedattore Finanza e Mercati - “Il Sole 24 Ore”, Marco Castelnuovo, Direttore “Corriere Torino” presso Corriere della Sera, Paola Molino, Direttore “L’Eco del Chisone”, Davide Sacchetto, Giornalista “La Guida”, Carlo Borsalino, Editore Rivista IDEA, Barbara Pasqua, Direttore “TargatoCn”.

Sono intervenuti Paolo Silvestro, Presidente Club Dirigenti Vendita e Marketing della Provincia di Cuneo e Chiara Parente, Giornalista Wall Street International Magazine. Le conclusioni della giornata sono state tratte da Monsignor Dario Edoardo Viganò, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.