Acquistare un auto con cambio manuale o automatico: quale scegliere

Se stai valutando l’acquisto di un’auto, allora starai sicuramente cercando informazioni per sapere qual è la scelta migliore tra il cambio automatico o manuale, sia in termini di comodità, sia di costi che di consumi.

Le auto con cambio manuale sono quelle più diffuse, anche perché questo sistema è più economico e prevede meno manutenzione, ma il cambio automatico si sta diffondendo sempre di più per il comfort di guida e per le innovazioni che rendono questo sistema performante e molto pratico, soprattutto in città.

Cambio automatico o manuale, cosa scegliere

Quando si sta per acquistare un auto sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione e, tra questi, anche la tipologia di cambio presente. Cerca la tua nuova auto qui per avere un’idea di quali sono i modelli di auto con cambio automatico.

La maggior parte delle autovetture è dotata di cambio manuale, un sistema di gestione delle marce che coniuga semplicità e affidabilità. Per selezionare la marcia desiderata bisogna premere la frizione e rilasciare il pedale mentre si accelera: questo permette di dare potenza al motore e quindi alle ruote con un rapporto adeguato alla velocità.

Solitamente, il cambio manuale possiede 5 rapporti, ma alcune auto sono dotate di 6 o 7 marce che consentono di gestire efficacemente i consumi e di avere un controllo completo dell’auto.

Tuttavia, se le marce non vengono cambiate al momento giusto, il cambio manuale può rivelarsi dispendioso da un punto di vista dei consumi, mentre risulta poco pratico per la guida in città dato che i continui stop&go costringono a cambiare spesso marcia.

Ecco perché molti automobilisti preferiscono auto con cambio automatico. Queste auto sono pensate per chi deve muoversi soprattutto in contesti urbani, dato che non dovrà premere la frizione che è infatti assente, e per chi vuole una guida tranquilla e comoda. Tuttavia bisognerà mettere in conto che un auto con cambio automatico è generalmente più costosa rispetto alla versione con cambio manuale.

Auto cambio automatico: le caratteristiche

Ci sono molti falsi miti che riguardano le auto con cambio automatico, dovuti più che altro a sistemi ormai obsoleti. Oggi, grazie alle innovazioni tecnologiche, le auto con cambio automatico sono performanti e offrono una guida piacevole e non noiosa, grazie anche a centraline sempre più sensibili con elevata reattività.

Sicuramente, il cambio automatico ha un costo maggiore e richiede una maggiore manutenzione rispetto alle vetture con cambio manuale: infatti, si stima che le auto con cambio automatico possano percorrere oltre 500.000 km, ma bisogna eseguire controlli ogni 60.000 km percorsi.

Questo è dovuto, però, anche al fatto che la guida di una macchina con cambio automatico in città espone l’auto a maggiore usura.

Se si guarda al consumo del cambio manuale o automatico c’è da dire che nei modelli con marce automatiche è la centralina che si occupa di gestire il passaggio tra i rapporti e questo avviene solo quando si raggiunge un certo numero di giri. In pratica, i consumi di carburante sono ottimizzati e, quindi, solitamente minori rispetto alle auto con cambio manuale, se guidate correttamente.